وزير التنمية الاجتماعية يهنئ بيوم الشرطة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة،
وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
بمناسبة يوم الشرطة البحرينية.
وأكد أن الاحتفاء بيوم الشرطة كل عام تعبيرًا عن التقدير لمنتسبيها البواسل الذين يؤدون رسالتهم على الوجه الأكمل، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، باعتبار أن جهاز الشرطة صمام أمان، تبذل كافة الطاقات والجهود لينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، مما ساهم في تحقيق نهضة أمنية شاملة، وأصبحت مرتكزًا لحالة الأمن والاستقرار التي تنعم به مملكة البحرين.
وقال أن يوم الشرطة وقفة اجلال لهذا الجهاز الحيوي، الذي تتواصل أدواره الوطنية بمسؤولية لمواكبة النهضة وحمايتها وتحقيق السلام بمزيد من الأمن والاستقرار، مشيدًا بتطور العمل الشرطي في المملكة والمضي قدمًا نحو صعيد التقنية الحديثة، الأمر الذي يعكس تكاتف الجهود من أجل تحقيق النتائج المرجوة في سبيل خدمة المجتمع ويحقق للجميع التطلعات.
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