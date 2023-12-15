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وزير التنمية الاجتماعية يهنئ بيوم الشرطة البحرينية

12/15/2023 3:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة،
وإلى ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
بمناسبة يوم الشرطة البحرينية.

وأكد أن الاحتفاء بيوم الشرطة كل عام تعبيرًا عن التقدير لمنتسبيها البواسل الذين يؤدون رسالتهم على الوجه الأكمل، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، باعتبار أن جهاز الشرطة صمام أمان، تبذل كافة الطاقات والجهود لينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، مما ساهم في تحقيق نهضة أمنية شاملة، وأصبحت مرتكزًا لحالة الأمن والاستقرار التي تنعم به مملكة البحرين.

وقال أن يوم الشرطة وقفة اجلال لهذا الجهاز الحيوي، الذي تتواصل أدواره الوطنية بمسؤولية لمواكبة النهضة وحمايتها وتحقيق السلام بمزيد من الأمن والاستقرار، مشيدًا بتطور العمل الشرطي في المملكة والمضي قدمًا نحو صعيد التقنية الحديثة، الأمر الذي يعكس تكاتف الجهود من أجل تحقيق النتائج المرجوة في سبيل خدمة المجتمع ويحقق للجميع التطلعات.

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