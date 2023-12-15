السفير يوسف بوجيري يجتمع مع السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اجتمع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مع الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة اليونيسكو بباريس.

وخلال الاجتماع، أكد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن مملكة البحرين بقيمها التاريخية والإنسانية القائمة على المحبة وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الأعراق والأجناس والأديان، تواصل مبادراتها الدبلوماسية الداعية للسلام والتعاون الدولي والتفاهم المشترك، إيمانًا منها بالترابط بين السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيدًا بالدور المميز لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في تعزيز روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين جميع البشر، بما يتفق مع التطلعات النبيلة المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع، بحث آفاق التعاون بين الجانبين وتبادل الأفكار والمقترحات بشأن تعهد مملكة البحرين الطوعي الذي أعلنه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بإطلاق دبلوم في "دبلوماسية التعايش السلمي" بهدف نشر ثقافة السلام والإخاء والتضامن.