السفير يوسف بوجيري يجتمع مع السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مع الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة اليونيسكو بباريس.
وخلال الاجتماع، أكد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن مملكة البحرين بقيمها التاريخية والإنسانية القائمة على المحبة وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الأعراق والأجناس والأديان، تواصل مبادراتها الدبلوماسية الداعية للسلام والتعاون الدولي والتفاهم المشترك، إيمانًا منها بالترابط بين السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيدًا بالدور المميز لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في تعزيز روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين جميع البشر، بما يتفق مع التطلعات النبيلة المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع، بحث آفاق التعاون بين الجانبين وتبادل الأفكار والمقترحات بشأن تعهد مملكة البحرين الطوعي الذي أعلنه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بإطلاق دبلوم في "دبلوماسية التعايش السلمي" بهدف نشر ثقافة السلام والإخاء والتضامن.
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