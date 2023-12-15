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سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات تقيم احتفالًا بمناسبة الاعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم،
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وسط أجواء من البهجة والمشاعر الوطنية التي سادت بين الحاضرين، وبمشاركة وحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين وكبار المسؤولين من السلك العسكري والشخصيات البارزة في الدولة والمواطنين المقيمين على أراضيها .

هذا وبدأ الاحتفال بعزف نشيديّ السلام الوطني لمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاه عرض فيلم وثائقي عن العلاقات البحرينية الإماراتية الثنائية التاريخية الراسخة والمتينة.

وافتتح الاحتفال السفير الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بكلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم،
وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
مهنئًا أبناء مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .

وأشاد السفير بالعلاقات البحرينية الإماراتية التاريخية الوطيدة، والتي تعتبر نموذجًا في الوحدة الخليجية والشراكة الإستراتيجية المتميزة والقائمة على أسس من الود والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ واللغة ووشائج القربى والهدف والمصير الواحد، موضحًا إن العلاقات الثنائية تحظى دائمًا برعاية واهتمام صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المُعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
مستكملين مسيرة الأخوة والمحبة ووحدة المصير المشترك، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة الثنائية الأخوية تتميز بالإنسجام في كافة القضايا الإقليمية والدولية والتي قد شهدت العديد من المحطات البارزة والمتميزة مما أسهم بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون المشترك.

وأضاف سفير مملكة البحرين في أبوظبي بأنه تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم،
وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
فإن مملكة البحرين قد بلغت أزهى مستويات الشراكة الأخوية الوثيقة مع دولة الامارات، مستذكرًا حرص قيادات البلدين الشقيقين على تبادل الزيارات الرسمية والحرص على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المهمة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. فقد حرص جلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، على المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي أقيم في مدينة أكسبو دبي مؤخرًا، داعماً لإنجاح القمة عبر التعاضد والالتزام في معالجة التغيير المناخي وآثاره وتحدياته وإيجاد الحلول للتحديات محققًا لأهداف الاتفاقية وتعزيز التنفيذ الكامل الفعّال لاتفاق باريس.

كما أكد موقف مملكة البحرين الثابت من القضية الفلسطينية المساند لقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية، وضرورة فرض الهدنة الإنسانية ووقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة أهالي القطاع .

وفي ختام كلمته، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإماراتية الأخوية وبما يجمعهما من سياسة خارجية حكيمة ورؤى ومواقف دبلوماسية متطابقة في دعمها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساندتهما للحقوق والقضايا العربية والإسلامية العادلة متمنياً للبلدين الشقيقين المزيد من النمو والتقدم والازدهار والرخاء، معبرًا عن شكره وتقديره لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي، وفرقة الكعبي الحربية وجميع المشاركين في إنجاح الحفل .

هذا وتخلل الاحتفال، تقديم مقطوعات ومعزوفات وطنية متنوعة واستعراض لفنون العرضة البحرينية وبعض الفنون الإماراتية، إذ تفاعل معها الحضور مظهرين مشاعر الفرح والاحتفاء.

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