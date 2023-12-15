سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات تقيم احتفالًا بمناسبة الاعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم،
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وسط أجواء من البهجة والمشاعر الوطنية التي سادت بين الحاضرين، وبمشاركة وحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين وكبار المسؤولين من السلك العسكري والشخصيات البارزة في الدولة والمواطنين المقيمين على أراضيها .
هذا وبدأ الاحتفال بعزف نشيديّ السلام الوطني لمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاه عرض فيلم وثائقي عن العلاقات البحرينية الإماراتية الثنائية التاريخية الراسخة والمتينة.
وافتتح الاحتفال السفير الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بكلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم،
وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
مهنئًا أبناء مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .
وأشاد السفير بالعلاقات البحرينية الإماراتية التاريخية الوطيدة، والتي تعتبر نموذجًا في الوحدة الخليجية والشراكة الإستراتيجية المتميزة والقائمة على أسس من الود والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ واللغة ووشائج القربى والهدف والمصير الواحد، موضحًا إن العلاقات الثنائية تحظى دائمًا برعاية واهتمام صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المُعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
مستكملين مسيرة الأخوة والمحبة ووحدة المصير المشترك، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة الثنائية الأخوية تتميز بالإنسجام في كافة القضايا الإقليمية والدولية والتي قد شهدت العديد من المحطات البارزة والمتميزة مما أسهم بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون المشترك.
وأضاف سفير مملكة البحرين في أبوظبي بأنه تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم،
وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
فإن مملكة البحرين قد بلغت أزهى مستويات الشراكة الأخوية الوثيقة مع دولة الامارات، مستذكرًا حرص قيادات البلدين الشقيقين على تبادل الزيارات الرسمية والحرص على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المهمة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. فقد حرص جلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، على المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي أقيم في مدينة أكسبو دبي مؤخرًا، داعماً لإنجاح القمة عبر التعاضد والالتزام في معالجة التغيير المناخي وآثاره وتحدياته وإيجاد الحلول للتحديات محققًا لأهداف الاتفاقية وتعزيز التنفيذ الكامل الفعّال لاتفاق باريس.
كما أكد موقف مملكة البحرين الثابت من القضية الفلسطينية المساند لقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية، وضرورة فرض الهدنة الإنسانية ووقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة أهالي القطاع .
وفي ختام كلمته، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإماراتية الأخوية وبما يجمعهما من سياسة خارجية حكيمة ورؤى ومواقف دبلوماسية متطابقة في دعمها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساندتهما للحقوق والقضايا العربية والإسلامية العادلة متمنياً للبلدين الشقيقين المزيد من النمو والتقدم والازدهار والرخاء، معبرًا عن شكره وتقديره لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي، وفرقة الكعبي الحربية وجميع المشاركين في إنجاح الحفل .
هذا وتخلل الاحتفال، تقديم مقطوعات ومعزوفات وطنية متنوعة واستعراض لفنون العرضة البحرينية وبعض الفنون الإماراتية، إذ تفاعل معها الحضور مظهرين مشاعر الفرح والاحتفاء.
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