جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة إحتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ،
وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وقال سموه في برقيته .. ونحن نحتفل بعيد مملكة البحرين الوطني ، فإنه يزيدنا فخراً واعتزازا ما تحقق من منجزات عظيمة لوطننا العزيز طوال مسيرة نهضته الحضارية والتنموية الشاملة التي شملت مختلف القطاعات بفضل رؤى جلالة الملك المعظم السامية
، حتى أضحت المملكة تواصل تحقيق المنجزات في مختلف المحافل ، والتي تحققت بسواعد أبنائها المخلصين الذين يضعون مصلحة الوطن دوماً نصب أعينهم.
واستذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
في هذا اليوم بكل تقدير
عطاء الآباء والأجداد وكافة أبناء البحرين الذين يواصلون نهجهم بعزم لايلين لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين وفق تطلعات جلالة الملك المعظم السامية.
وجدد سموه
العهد والولاء
لحضرة صاحب الجلالة على مواصلة تحقيق كل مافيه الخير والنماء لوطننا العزيز وأبنائه الكرام ، مسترشدين برؤى جلالته النيرة ونهجه الحكيم الذي نستلهم منه التوجهات التي تصب في رفعة الوطن والمواطنين، مؤكداً سموه لجلالته حرص
كافة أعضاء فريق البحرين على مواصلة البذل والعطاء من أجل تحقيق الحاضر المزدهر والمستقبل المشرق لمملكتنا الغالية.
كما استذكر
سموه بكل الفخر والاعتزاز شهداء الوطن الأبرار الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن ، ودفاعاً عن الحق في مختلف ميادين الشرف والبطولة ، وذلك في يوم الشهيد الذي خصص كيومٍ من أيام الوطن الجليلة عرفاناً لهم وفخراً بهم، واستذكاراً لبطولاتهم رحمهم الله. داعياً الله المولى العلي القدير أن يتغمدهم أجمعين في واسع رحمته ورضوانه.
سائلاً سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيد على جلالة الملك المعظم هذه المناسبة الوطنية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهو يرفل بلباس الصحة والعافية، وأن يحفظ جلالته للوطن قائداً حكيماً ملهماً ولكافة أبنائه ذخراً وسنداً.
وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
، أعرب جلالته فيها عن
سعادته بتهنئة سموه بمناسبة العيد الوطني المجيد وما تصاحبه من مناسبات ، معبراً جلالته
لسموه عن خالص التهاني ،
ممزوجة بمعاني الاعتزاز ، بما تحقق لوطننا العزيز من إنجازات نوعية ومشرفة ،
في كافة المجالات ، في ظل النهضة الشاملة
التي نشهد ثمارها الطيبة والحمد لله.
معبراً جلالته عن عظيم اعتزازه بجهود سموه ، وبما حققه
ويحققه من إنجازات مشرفة ، تستجيب لما يصبو إليه أبناء البحرين من تطلعات نحو حياة أفضل، وبما يعود على الجميع
بالمزيد من الخير واليمن والبركات، بإذن الله وتوفيقه.
مضيفاً جلالته ... ولا ننسى ونحن نحتفل بهذه المناسبات الوطنية ،
أن نقف إجلالاً وإكراماً ووفاء لذكرى شهداء الواجب، خلدهم الله في جنات النعيم، بما قدموا من التضحية والفداء في ساحات الشرف ، دفاعاً عن الوطن وعزته ، وعن الأمة وكرامتها.
سائلاً جلالته الله تعالى أن يحفظ سموه
بكل خير، وأن يبارك في أعماله.
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