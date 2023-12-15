جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظمبرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة إحتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ،وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظملمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.



وقال سموه في برقيته .. ونحن نحتفل بعيد مملكة البحرين الوطني ، فإنه يزيدنا فخراً واعتزازا ما تحقق من منجزات عظيمة لوطننا العزيز طوال مسيرة نهضته الحضارية والتنموية الشاملة التي شملت مختلف القطاعات بفضل رؤى جلالة الملك المعظم السامية

، حتى أضحت المملكة تواصل تحقيق المنجزات في مختلف المحافل ، والتي تحققت بسواعد أبنائها المخلصين الذين يضعون مصلحة الوطن دوماً نصب أعينهم.

واستذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

في هذا اليوم بكل تقدير

عطاء الآباء والأجداد وكافة أبناء البحرين الذين يواصلون نهجهم بعزم لايلين لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين وفق تطلعات جلالة الملك المعظم السامية.

وجدد سموه

العهد والولاء

لحضرة صاحب الجلالة على مواصلة تحقيق كل مافيه الخير والنماء لوطننا العزيز وأبنائه الكرام ، مسترشدين برؤى جلالته النيرة ونهجه الحكيم الذي نستلهم منه التوجهات التي تصب في رفعة الوطن والمواطنين، مؤكداً سموه لجلالته حرص

كافة أعضاء فريق البحرين على مواصلة البذل والعطاء من أجل تحقيق الحاضر المزدهر والمستقبل المشرق لمملكتنا الغالية.

كما استذكر

سموه بكل الفخر والاعتزاز شهداء الوطن الأبرار الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن ، ودفاعاً عن الحق في مختلف ميادين الشرف والبطولة ، وذلك في يوم الشهيد الذي خصص كيومٍ من أيام الوطن الجليلة عرفاناً لهم وفخراً بهم، واستذكاراً لبطولاتهم رحمهم الله. داعياً الله المولى العلي القدير أن يتغمدهم أجمعين في واسع رحمته ورضوانه.

سائلاً سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيد على جلالة الملك المعظم هذه المناسبة الوطنية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهو يرفل بلباس الصحة والعافية، وأن يحفظ جلالته للوطن قائداً حكيماً ملهماً ولكافة أبنائه ذخراً وسنداً.

وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

، أعرب جلالته فيها عن

سعادته بتهنئة سموه بمناسبة العيد الوطني المجيد وما تصاحبه من مناسبات ، معبراً جلالته

لسموه عن خالص التهاني ،

ممزوجة بمعاني الاعتزاز ، بما تحقق لوطننا العزيز من إنجازات نوعية ومشرفة ،

في كافة المجالات ، في ظل النهضة الشاملة

التي نشهد ثمارها الطيبة والحمد لله.



معبراً جلالته عن عظيم اعتزازه بجهود سموه ، وبما حققه

ويحققه من إنجازات مشرفة ، تستجيب لما يصبو إليه أبناء البحرين من تطلعات نحو حياة أفضل، وبما يعود على الجميع

بالمزيد من الخير واليمن والبركات، بإذن الله وتوفيقه.

مضيفاً جلالته ... ولا ننسى ونحن نحتفل بهذه المناسبات الوطنية ،

أن نقف إجلالاً وإكراماً ووفاء لذكرى شهداء الواجب، خلدهم الله في جنات النعيم، بما قدموا من التضحية والفداء في ساحات الشرف ، دفاعاً عن الوطن وعزته ، وعن الأمة وكرامتها.

سائلاً جلالته الله تعالى أن يحفظ سموه

بكل خير، وأن يبارك في أعماله.