جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من رئيس الحرس الوطني بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة
برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وقد رفع فيها سموه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، مجددا سموه في هذا اليوم الأغر العهد والولاء بأن نبقى دائماً جنوداً أوفياء لجلالته في ظل توجيهات جلالته النيرة لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار لمملكة البحرين وصون مقدراتها ومنجزاتها التاريخية ومكتسباتها الحضارية، داعياً سموه المولى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمده بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الوفي، وأن يعيد هذه المناسبة المجيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر.
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