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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من رئيس الحرس الوطني بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة
برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وقد رفع فيها سموه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، مجددا سموه في هذا اليوم الأغر العهد والولاء بأن نبقى دائماً جنوداً أوفياء لجلالته في ظل توجيهات جلالته النيرة لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار لمملكة البحرين وصون مقدراتها ومنجزاتها التاريخية ومكتسباتها الحضارية، داعياً سموه المولى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمده بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الوفي، وأن يعيد هذه المناسبة المجيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

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