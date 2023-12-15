جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية

وقد رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة بأسمه ونيابة عن جميع رجال قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ذخراً وسنداً لأبناء هذا الوطن العزيز، وأن يحقق على يدي جلالته المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة المجيدة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر .

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