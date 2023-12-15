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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة
برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية .


وقد رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة بأسمه ونيابة عن جميع رجال قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ذخراً وسنداً لأبناء هذا الوطن العزيز، وأن يحقق على يدي جلالته المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة المجيدة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر .

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