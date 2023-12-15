جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة
برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية .
وقد رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة بأسمه ونيابة عن جميع رجال قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ذخراً وسنداً لأبناء هذا الوطن العزيز، وأن يحقق على يدي جلالته المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة المجيدة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر .
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