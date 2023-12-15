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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة من الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.


وجاء في برقية وزير الداخلية "أن هذا الوطن الذي بنيتموه جلالتكم على قواعد متينة وأسس راسخة وقيم ومبادئ وطنية ثابتة ترتكز على الحق والعروبة والإنسانية فعم الخير ودام الأمن والأمان بحكمة جلالتكم المعهودة في ديمونة النماء من أجل نهضة البحرين المباركة".

واضاف " أن منتسبي وزارة الداخلية بهيئاتها الشرطية والمدنية وهم يتفيؤون بنعم الله في وطنهم ليدركوا أهمية المحافظة على عظيم المنجز وبذل الجهود في حمل الأمانة متخذين المقام السامي القدوة الحسنة والمثل الأعلى في العمل الجاد والإخلاص لتبقى البحرين واحة أمن يستظل بها كل من يعيش عليها ومصدر رزق لمن يقيم على ترابها".

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