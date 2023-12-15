جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة من الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وجاء في برقية وزير الداخلية "أن هذا الوطن الذي بنيتموه جلالتكم على قواعد متينة وأسس راسخة وقيم ومبادئ وطنية ثابتة ترتكز على الحق والعروبة والإنسانية فعم الخير ودام الأمن والأمان بحكمة جلالتكم المعهودة في ديمونة النماء من أجل نهضة البحرين المباركة".
واضاف " أن منتسبي وزارة الداخلية بهيئاتها الشرطية والمدنية وهم يتفيؤون بنعم الله في وطنهم ليدركوا أهمية المحافظة على عظيم المنجز وبذل الجهود في حمل الأمانة متخذين المقام السامي القدوة الحسنة والمثل الأعلى في العمل الجاد والإخلاص لتبقى البحرين واحة أمن يستظل بها كل من يعيش عليها ومصدر رزق لمن يقيم على ترابها".
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