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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وأعرب سموه في برقيته عن بالغ فخره واعتزازه بما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة رفيعة وحظوة عالية يشار إلى مظاهرها من تقدم وتحضر وتمدن بالبنان بفضل رؤى وقيادة جلالته الحكيمة لترسيخ الاستقرار وتأكيد التعايش والتسامح السلمي بوصفها قيماً إنسانية ومبادئ وطنية وتعزيز أوجه التنمية بأبعادها المستدامة وأهدافها الشاملة التي لا تدخر الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
جهداً في سبيل تحقيقها وبلوغ مقاصدها ومراميها لما في خير الوطن والمواطنين.

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