جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأعرب سموه في برقيته عن بالغ فخره واعتزازه بما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة رفيعة وحظوة عالية يشار إلى مظاهرها من تقدم وتحضر وتمدن بالبنان بفضل رؤى وقيادة جلالته الحكيمة لترسيخ الاستقرار وتأكيد التعايش والتسامح السلمي بوصفها قيماً إنسانية ومبادئ وطنية وتعزيز أوجه التنمية بأبعادها المستدامة وأهدافها الشاملة التي لا تدخر الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
جهداً في سبيل تحقيقها وبلوغ مقاصدها ومراميها لما في خير الوطن والمواطنين.
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