حتا يتعادل أمام البطائح ويحصد أول نقطة على ملعبه

(MENAFN
- Al-Bayan)
حسم التعال السلبي 0-0 المواجهة التاريخية الأولى في دوري المحترفين بين حتا وضيفه البطائح في المباراة التي احتضنها استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليتقدم "الإعصار" خطوة في جدول الترتيب العام
في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط مودعاً المركز الأخير بعد
حصد أول نقطة تعتبر إيجابية على ملعبه هذا الموسم في فيما تراجع "الراقي" إلى المركز السابع "مؤقتا" برصيد 16 نقطة.
سيطر الحذر على الفريقين في بداية المباراة مما أدى إلى انحصار اللعب وسط الملعب بجانب ندرة الفرص من كلا الطرفين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولم يتغير المشهد كثيراً في الشوط الثاني الذي اعتمد فيه أصحاب الأرض على غلق المساحات وقطع الكرات أمام منافسه البطائح الذي لم يظهر بالمستوى المتوقع رغم الاستحواذ الكبير على الكرة في مختلف فترات المباراة.
وشهدت المباراة طرد اللاعب اديلسون البيرتو بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.
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