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حتا يتعادل أمام البطائح ويحصد أول نقطة على ملعبه

12/15/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسم التعال السلبي 0-0 المواجهة التاريخية الأولى في دوري المحترفين بين حتا وضيفه البطائح في المباراة التي احتضنها استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليتقدم "الإعصار" خطوة في جدول الترتيب العام
في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط مودعاً المركز الأخير بعد
حصد أول نقطة تعتبر إيجابية على ملعبه هذا الموسم في فيما تراجع "الراقي" إلى المركز السابع "مؤقتا" برصيد 16 نقطة.

سيطر الحذر على الفريقين في بداية المباراة مما أدى إلى انحصار اللعب وسط الملعب بجانب ندرة الفرص من كلا الطرفين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولم يتغير المشهد كثيراً في الشوط الثاني الذي اعتمد فيه أصحاب الأرض على غلق المساحات وقطع الكرات أمام منافسه البطائح الذي لم يظهر بالمستوى المتوقع رغم الاستحواذ الكبير على الكرة في مختلف فترات المباراة.

وشهدت المباراة طرد اللاعب اديلسون البيرتو بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

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