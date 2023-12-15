كلوب لا يتوقع تكرار الفوز العجيب بسباعية على مانشستر يونايتد



قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الانتصار الضخم لفريقه 7-صفر على حساب مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد الموسم الماضي هي نتيجة تحدث مرة واحدة في العمر ولن تتكرر لكن القمة المقررة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد تعد بأن تكون مباراة "خاصة".

وكان مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاج يحلق عاليا بعد الفوز بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي لينهي غياب النادي عن الألقاب لمدة ست سنوات، لكنه تعرض لصدمة كبيرة بعدها بأسبوع عندما ألحق ليفربول بيونايتد أسوأ هزيمة له في 92 عاما.

وقال كلوب للصحفيين "كنا نعلم في ذلك اليوم أن نتيجة 7-صفر عجيبة وتحدث ربما في العمر مرة واحدة. وأنها إذا ساعدت أحدا في المباراة التالية فستساعد الفريق الذي خسر بتلك النتيجة وليس الفريق الذي فاز بها، هذا أمر آخر.

"إذا وضعت كل ذلك في الحسبان، فإننا سنلعب فقط مباراة لكرة قدم ضد الغريم التاريخي لنادي ليفربول على ملعبنا في أنفيلد.

"هذا وحده كفيل بأن يجعلها مباراة خاصة وهذا ما أريد أن أراه منا، مباراة خاصة.

"يجب تفهم الموقف جيدا وتقديم كل ما لديك، هذا كل ما أريده".

ويدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة الدوري الإنجليزي بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس متراجعا عنه بفارق 10 نقاط.

وبدا يونايتد في حالة يرثى لها في الأسابيع الأخيرة وحقق فوزا واحدا في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات.

كما أصبح تن هاج تحت ضغط هائل بعد خروج فريقه من المنافسات الأوروبية بتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن كلوب يشعر أن يونايتد يكون فريقا أقوى عندما يكون تحت الضغط.

وقال كلوب "لا أحب كل هذا الحديث حول الأمر. كلما يردد الناس أشياء سيئة عنهم يظهرون بشكل أقوى. هذا هو الوضع دائما.

"سأحرص من جانبنا على أن نكون في اعلى تركيز وبنسبة 100 في المئة على الأمور الصحيحة، لكننا بشر وهناك ضجة.

"حين أعلم حتى أنا بتلك الضجة، فإن ذلك يعني أنه من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث".

وبعدما تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي، أراح كلوب عددا من لاعبيه الأساسيين في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، والتي خسرها 2-1 أمام يونيون سان جيلواز.

وقال المدرب الألماني إن سياسة التدوير كانت مهمة مع خوض مباراة في دور الثمانية من كأس رابطة الأندية ضد وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل، ثم حلول أرسنال المنافس على اللقب ضيفا على ليفربول في أنفيلد في الجولة التالية من الدوري.

وأضاف "لست واثقا من بقية جدول المباريات لكن هذا أسوأ ما يمكن أن نحصل عليه.

"من الآن فصاعدا فإن كل المباريات تشكل نهائيات. هذا هو الأمر، ديسمبر يتمحور دائما حول التقدم للأمام".

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