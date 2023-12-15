مونديال الأندية.. ليون يتصدر أعلى معدل أعمار للاعبين .. والأهلي شباب

يتصدر فريق "ليون المكسيكي" أعلى معدل أعمار للاعبين المشاركين في مونديال الأندية لكرة القدم، المقام حاليا في مدينة جدة السعودية، فيما يعد لاعبو "النادي الأهلي" الأقل في معدل الأعمار.

وتقام حاليا منافسات البطولة في مدينة جدة السعودية بمشاركة 7 هي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي“المستضيف”، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاف، وفلومنينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس، وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا، والأهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

وطبقا لاحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين يأتي فريق ليون المكسيكي في قائمة أعلى معدل لأعمار اللاعبين بـ28.5 عاما، يتصدرهم كل من الحارسين، رودلفو كوتا، والفونس بلانو بـ36 عاما، فيما يعد أوسكار فيلا "22 عاما" الأقل عمرا.

ويأتي ثانيا فريق فلومينيسي البرازيلي بمعدل أعمار 28 عاما، ويتصدر قائمة الأكبر عمرا، الحارس فابيو 43 عاما، فيما يأتي كوا الياس كأقل اللاعبين عمرا بـ17 عاما.

وثالثا يأتي فريق أوروا الياباني بمعدل 27.8 عام، ويتصدر قائمة أعلى اللاعبين عمرا، كل من الثنائي شينزو كوروكي، وشوسوكا بـ37 عاما، بينما يعد هاروكي كوموري الأقل بـ17 عاما.

ويحل فريق الاتحاد السعودي رابعا بمعدل 27.7 عام، ويعد لاعبه عمر هوساوي الأكبر بـ38 عاما، و مروان الشافعي الأقل عمرا بـ19 عاما.

وخامسا يأتي فريق مانشستر سيتي بمعدل أعمار 27.2 عام، ويعد الحارس سكوت كارسون الأكبر عمرا بـ 38 عاما، و ريكو لويس الأقل عمرا بـ19 عاما.

ويأتي سادسا فريق" أوكلاند سيتي" النيوزلاندي، بمعدل 26.6 عام، ويعد تاكويا لواتا أكبر لاعبيه بـ40 عاما،بينما يعد كل من آدم بيل، وريان دي فيرس الأصغر في قائمة الفريق بعمر 19 عاما.

وسابعا يأتي فريق الأهلي المصري، بنفس المعدل، ويتصدر قائمة أعلى اللاعبين عمرا، أنتوني مودست بـ35 عاما، فيما يعد كريم الدبيس 22 عاما الأقل عمرا في قائمة الفريق المشاركة.

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