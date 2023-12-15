أوروا ريدز الياباني يفوز على ليون المكسيكي ويضرب موعدا مع سيتي بمونديال الأندية



بلغ أوروا ريدز الياباني، الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، وذلك عقب

فوزه على كلوب ليون المكسيكي 1/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وسجل أليكس شالك هدف المباراة الوحيد لأوروا في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة تعرض ويليام تيسيو لاعب ليون المكسيكي للطرد في الدقيقة 84.

وسيلتقي أوروا ريدز في الدور المقبل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة".

على الجانب الآخر، ودع كلوب ليون، حامل لقب دوري أبطال كونكاف، البطولة، وهو الذي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

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