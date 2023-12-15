منتخبنا يستعد في مقدونيا لـ «آسيوية اليد»



ينتظم منتخبنا الوطني لكرة اليد بمعسكر في مقدونيا من 27 الجاري وحتى 8 يناير المقبل في محطة إعداده الأخيرة للمشاركة في البطولة الآسيوية 21 لكرة اليد، والتي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 - 25 يناير، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب هونج كونج وكازاخستان والبحرين، وجاءت منتخبات قطر والكويت وعُمان والصين تايبيه في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران وكوريا والصين ونيوزيلندا، والثالثة منتخبات السعودية والعراق واليابان والهند.

ويلتقي منتخبنا مع هونج كونج في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة يوم 11 يناير المقبل، ويلتقي مع كازاخستان والبحرين يومي 13 و15 يناير.

ويواصل منتخبنا إعداده للاستحقاق الآسيوي بتدريبات مكثفة حالياً في نادي النصر وحتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي، مع محاولات إقامة مباريات ودية مع منتخبات خليجية وعربية قبل السفر، ويقود التدريبات المدرب الفرنسي دانييلو برستوفاك ومساعداه الوطنيان خالد أحمد وطارق إبراهيم والإداري خميس السويدي وبمتابعة من فيصل الطواش عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، وتضم قائمة اللاعبين 18 لاعباً معظمهم من العناصر الشابة.





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