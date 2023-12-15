Saturday, 16 December 2023 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية نظيفة في مرمى الوحدة

12/15/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة بفوزه 2-صفر على ضيفه الوحدة في الجولة 17 من المسابقة، بينما واصل الشباب سلسلة نتائجه السلبية وتعادل مع الفتح 1-1.

وتمكن الهلال من الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض بفضل هدفي سعود عبد الحميد وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 20 و80 من زمن المباراة على الترتيب.

وجاء هدف الظهير الأيسر للهلال بعد تمريرة بينية من روبن نيفيز اخترقت دفاع الوحدة لتصل إلى عبد الحميد الذي قابل الكرة بتسديدة قوية أمام المرمى.

ونجح ميتروفيتش في تسجيل هدف الهلال الثاني بعد عرضية من مالكوم داخل منطقة الجزاء، قابلها المهاجم الصربي بضربة رأس ليسكن الكرة الشباك رغم الرقابة الدفاعية.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، واصل الشباب نتائجه المتراجعة واكتفى بالتعادل 1-1 مع الفتح، ليصل إلى المباراة الخامسة على التوالي دون فوز في الدوري المحلي.

وفاز ضمك على الرائد 1-صفر بفضل هدف جورج كيفن نكودو الذي جاء في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15122023000110011019ID1107605193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث