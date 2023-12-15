الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يطمح لصناعة بطل أولمبي بالتايكواندو في 2024

بحث مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، خلال اجتماعه، برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس، مشروع تطوير رياضة التايكواندو، ضمن خططه الفنية للعام 2024، وخطته الاستراتيجية، ووفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وبما يسهم في صناعة البطل الأولمبي في 2024، وفقاً لأفضل المواصفات الفنية العالمية.

وثمن العويس، خلال الاجتماع جهود أسرة النادي المتعلقة بالترشح لجائزة سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، ما أسهم بالفوز بأربع جوائز تاريخية، لافتاً إلى أن مشروع تطوير التايكواندو في النادي يتضمن عدداً من المحاور الرئيسة، تركز على استكشاف المزيد من المواهب المواطنة، ومواصلة تطوير النخبة الحالية من اللاعبين، وتوفير معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، فضلاً عن المشاركة في أقوى البطولات لمنح اللاعبين فرص الاحتكاك، والوقوف على المستوى الفني للاعبين.

وقال العويس: «نطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات في التايكواندو لرفد منتخبات الإمارات باللاعبين المواطنين الموهوبين، وبما يسهم في صناعة البطل الأولمبي، وفقاً لأفضل المواصفات الفنية العالمية، ونسعى للاستعانة بالخبرات الفنية المميزة لدعم تنفيذ البرنامج».

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة تنظيم مهرجان رياضات الدفاع عن النفس المقرر في منتصف يناير المقبل، وتوجيه فريق عمل الاستدامة بتحديث الخطط، واستكمال جهود دعم الدولة وإمارة الشارقة في تحقيق الاستدامة الرياضية بشكل دائم وتضمينها، ضمن خطط جميع الإدارات للعام المقبل.

حضر الاجتماع أحمد الجروان نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء خالد الناخي، وعلي عبيد، ومحمد بورحيمة، وعبيد العسم، ومدير مكتب الرئيس محمود لطفي شعبان.

خطة

وفي سياق متصل تم اعتماد خطة تنظيم مهرجان رياضات الدفاع عن النفس، والمقرر له منتصف شهر يناير المقبل، ووجه المجتمعون فريق عمل الاستدامة بتحديث الخطط، واستكمال جهود دعم الدولة وإمارة الشارقة في تحقيق الاستدامة الرياضية بشكل دائم، وتضمينها ضمن خطط جميع الإدارات للعام المقبل.

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