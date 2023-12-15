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شراكة ورعاية مجتمعية بين «الأوقاف وإدارة أموال القصر» ونادي النصر

12/15/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرم نادي النصر ممثلاً في المركز الإعلامي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر اتفاقية تعاون تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين، والعمل على دعم مبادرات النادي المجتمعية والحالات الإنسانية.


تأتي الاتفاقية انطلاقاً من التزام الطرفين مسؤوليتهما الاجتماعية، وذلك في إطار شراكة فعالة تسعى لتعزيز دورهما المجتمعي وتشجيع الاستقرار الاجتماعي، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أثر إيجابي في حياة الفرد والمجتمع تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع نصب عينيها دائماً توفير الظروف والإمكانات لتنمية المجتمع

وترسيخ دور المسؤولية المجتمعية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

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