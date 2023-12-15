شراكة ورعاية مجتمعية بين «الأوقاف وإدارة أموال القصر» ونادي النصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبرم نادي النصر ممثلاً في المركز الإعلامي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر اتفاقية تعاون تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين، والعمل على دعم مبادرات النادي المجتمعية والحالات الإنسانية.
تأتي الاتفاقية انطلاقاً من التزام الطرفين مسؤوليتهما الاجتماعية، وذلك في إطار شراكة فعالة تسعى لتعزيز دورهما المجتمعي وتشجيع الاستقرار الاجتماعي، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أثر إيجابي في حياة الفرد والمجتمع تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع نصب عينيها دائماً توفير الظروف والإمكانات لتنمية المجتمع
وترسيخ دور المسؤولية المجتمعية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
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