الشارقة يواصل رباعياته ويقفز للنقطة 20 بالفوز على خورفكان

واصل الشارقة رباعياته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي والسادس في دوري أدنوك للمحترفين على ضيفه خورفكان ضمن الجولة 11 بنتيجة 4-1، وهي ذات نتيجة مباراته في الجولة الماضية أمام حتا، ليقفز الشارقة للنقطة 20 في المركز الثالث مؤقتاً وبقي خورفكان في 10 نقاط، ولم يجد الشارقة صعوبة في إضافة 3 نقاط جديدة، حيث بادر بالتسجيل في أول دقيقة للمباراة بطريقة تجسدت فيها روعة الصناعة من عثمان كمارا والتنفيذ من لوان بيريرا الذي سدد في الزاوية اليمنى للحارس أحمد حمدان، وساهم الهدف المبكر في بسط الشارقة سيطرته وزيادة ثقة لاعبيه وترجموا ذلك بهدف ثانٍ في الدقيقة 8 عن طريق موسى ماريجا من تمريرة متقنة لـ عبد العزيز الكعبي، وحاول الضيوف بعد ذلك العودة إلى جو المباراة وتشكيل ندية تمكنهم من تقليص الفارق على أقل تقدير وتحقق لهم ذلك في الدقيقة 28 عندما نفذ انتونيو فالمور لعبة ثابتة تخطت مدافعي الشارقة وقابلها المدافع رفائيل انتونيو برأسه في الزاوية اليسرى للحارس عادل الحوسني، وأنعكس هدف التقليص ايجاباً لخورفكان الذي اقتسم السيطرة في بعض الأحيان رغم الفرص التي وجدها الشارقة لتوسيع الفارق واستمرت النتيجة 2-1 لصالح الشارقة حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد الشارقة لمواصلة هجماته المؤثرة وواصل عثمان كمارا تألقه في صناعة الفرص مهدياً فرصة الهدف الثالث لزميله فراس بالعربي الذي سجل هدفاً جميلاً بيسراه في مقص المرمى الأيسر عند الدقيقة 55، وأجرى كوزمين مدرب الشارقة 3 تبديلات دفعة واحدة بعد الهدف الثالث بخروج محمد عبد الباسط المصاب ودخول ماجد راشد وخالد الظنحاني مكان ماركوس وكايو لوكاس مكان لوان بيريرا، وقدم البديل خالد الظنحاني تمريرة ذهبية من أول لمسة إلى موسى ماريجا سجل منها الأخير هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه "ق 64"، وأجرى خورفكان 3 تبديلات بعد ذلك بدخول كل من تياجو وشاهين سرور ومحمد إسماعيل مكان لورينسي ومحمد عوض الله وعمر سعيد، في محاولة لتقليص الفارق، فيما أجرى الشارقة تبديله الرابع بدخول تيجالي مكان ماريجا، وأهدر تيجالي فرصة الهدف الخامس بعد ثوانٍ قليلة من دخوله، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 4-1.

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