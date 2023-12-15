شباب الأهلي يتجاوز بني ياس بثنائية ويؤمن وصافة الدوري

تجاوز شباب الأهلي عقبة مضيفه بني ياس 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي قدم خلاله الفريقان مباراة متوسطة الأداء مع أفضلية شباب الأهلي الذي نجح في تأمين المركز الثاني بجدول الترتيب رافعا رصيده إلى 23 نقطة، وبقى بني ياس برصيد 13 نقطة في المركز الثامن "مؤقتا" قبل نهاية مباريات الجولة.

ومنذ بداية اللقاء، أعتمد الفريقان على سلاح الهجوم لإحراز هدف التقدم مبكرا، مع تفوق واضح لشباب الأهلي الذي كشف عن رغبته القوية في تحقيق الفوز بمستوى أفضل من صاحب الأرض الذي لعب بصفوف متباعدة أثرت على بناء هجماته.

وبعد تفوق في السيطرة على الكرة ترجم شباب الأهلي جهوده بهدف مهاجمه الشاب ماتيوس ليما في الدقيقة 18، بصناعة حارب سهيل الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية تصدى لها بنجاح فهد الظنحاني الذي حولها لركنية، بينما غابت الخطورة عن هجمات "السماوي" الذي لم يقدم المستوى المتوقع منه في الشوط الأول لينال الفريق الضيف أفضلية الأداء والنتيجة.

وفي الشوط الثاني فاجأ شباب الأهلي مضيفه سريعا بإحراز الهدف الثاني عن طريق ماتيوس ليما صاحب الهدف الأول في الدقيقة 47، الشي الذي أربك حسابات بني ياس لكنه رفض الأستسلام ونجح في تنظيم صفوفه مع تقدم دقائق اللعب حتى تمكن من تقليص الفارق بإحراز الهدف الأول الذي حمل توقيع تاولانت سولجمانوف في الدقيقة 58.

وبعد الهدف أشتعلت المواجهة وأرتفعت الروح المعنوية للاعبي السماوي وصاحب ذلك ارتفاع في مستوى اللقاء والتحركات الهجومية المتبادلة وأهدر الفريقان عددا من السوانح مع تالق حارسي المرمى حسن حمزة وفهد الظنحاني في التصدي لعدد من الكرات، لتنتهي المواجهة بفوز ثمين ومهم لشباب الأهلي خارج قواعده.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز