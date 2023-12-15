توزيع طرود غذائية إماراتية على أكثر من 34 ألف نازح في غزة



واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات تقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب الفلسطيني ضمن عملية "الفارس الشهم 3 " وذلك في اطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وفي هذا الصدد تم اليوم

توزيع " 6865 " طردا غذائيا على النازحين استفاد منها 34,325 شخصا.

وتوزعت الطرود على كل من * معسكر ومواصي خانيونس " 1500 طرد" و* نازحين من محافظة غزة " 1391 طردا" وعلى السكان المحيطين بالمستشفى الميداني الاماراتي" 248 طردا" .كما شملت * لجنة المواصي غرب رفح " 630 طردا" ونازحين من محافظة الشمال " 490 طردا" ونازحين في شارع الطيران غرب رفح - لجان أحياء - "926 طردا" ووزارة التنمية الاجتماعية" 1680 طردا موزعة على مدارس: العقاد 350 طردا و يبنا 250 طردا و أسرار القبندي 700 طرد والمسمية 250 طردا كما جرى توزيع 130 طردا خارج مراكز الإيواء.

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد أطلقت عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية في الخامس من نوفمبر لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة وأرسلت مستشفى ميدانيا ومحطات تحلية المياه، وأكثر من 10126 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الاغاثي والإنساني.









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