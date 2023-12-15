إكسبو دبي تنظم 100 فعالية وتستقبل 50 ألف من طلبة المدارس

شهدت فعاليات مؤتمر المناخ COP28 مشاركة مجتمعية واسعة جعلت منه أحد أكثر نسخ المؤتمر الدولي شمولا وإشراكا للجمهور.

وشهد الحدث الذي استضافته الدولة في مدينة إكسبو دبي مبادرات نوعية وانخراطا من مختلف أطياف المجتمع وتعهدات ومساهمات بيئية ملهمة ومبادرات نوعية بمشاركة الزوار وبخاصة الشباب وطلبة المدارس لصنع مستقبل أفضل للجميع.

ووفر الحدث منصة لإشراك الأفراد والشركات والمدن والحكومات في تبادل المعرفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مستقبل كوكبنا، إذ استقبلت المنطقة الخضراء الجمهور مجاناً ورحبت بكل فرد مهتم بالقيام بدور أكثر نشاطًا في العمل المناخي.

وشارك الزوار في برامج المنطقة الخضراء المتنوعة والجذابة والتي تهدف إلى تحويل الرؤى والأفكار إلى تأثير مفيد عبر المحادثات وورش العمل، وتجارب عالم الميتافيرس، والعروض المناسبة للعائلات ودروس الطهي المستدامة في مزرعة مدينة إكسبو دبي.

مبادئ أساسية

وقالت مرجان فريدوني، رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، إن التعاون والتآزر والشمول كانت مبادئ أساسية في إكسبو 2020 دبي وتستمر بكونها أسس العمل لمدينة إكسبو دبي، ونحن على يقين بأن التعاون على جميع مستويات المجتمع أمر أساسي لتصحيح مسار العمل بما فيه مصلحة الناس والكوكب، ولم يقتصر نجاح مؤتمر المناخ COP28 على جمع أكثر من 160 من قادة العالم فحسب، بل جمعت المنطقة الخضراء أيضًا مجتمعًا كبيرًا ومتنوعًا من الأشخاص الذين سيكون لهم دور حاسم في قيادة العمل المناخي في المستقبل.

وأضافت " رغم اختتام مؤتمر المناخ COP28 فإن مدينة إكسبو دبي ستواصل تعزيز الوعي والمشاركة، وتشجيع الجمهور على تطبيق حلول هادفة وموجهة نحو العمل المناخي على خيارات حياتهم اليومية".

وعبر برامج متنوعة شملت المعارض الفنية وحلقات النقاش والبرامج التعليمية الترفيهية في المنطقة الخضراء، رحب تيرا - جناح الاستدامة بالزوار من جميع الأعمار للقيام بدورهم في تشكيل مستقبل الناس والكوكب، وعبر برنامج إكسبو للمدارس والمصمم لإلهام الجيل المقبل من المبتكرين وصناع التغيير استقبلت الفعاليات أكثر من 50,000 من طلبة المدارس، وقدم طلبة الجامعات حلولهم المبتكرة التي تركز على المناخ ضمن برنامج الابتكار للجامعات من إكسبو لايف في مدينة إكسبو دبي، واختير 17 مشروعًا للاستفادة من الدعم والتمويل.

كما نظم جناح مدينة إكسبو دبي أكثر من 100 فعالية ومبادرة، هدفت على التحفيز وتعزيز الوعي والفاعلية والعمل عبر جمع الأشخاص والأفكار ضمن برامج تنوعت مواضيعها بين المرونة الحضرية وتمكين المرأة، وقيادة الشباب، وسرد القصص من أجل الكوكب، ومشاركة القطاع الخاص، كما تم تشجيع الزوار على التعهد لصالح الإنسان وكوكب الأرض عبر وعد بدمج إجراءات بسيطة في حياتهم اليومية.

ومع أكثر من 60 حوارا وورشة عمل وجلسة لتبادل المعرفة، وأكثر من 25 درسًا للطهي باستخدام مكونات مزروعة محليًا، عملت مزرعة مدينة إكسبو - التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP28 على استقطاب الجماهير، حيث جذبت أكثر من 30 ألف زائر، لتعرفهم بعالم الزراعة المتجددة ومبادئ الاقتصاد الدائري.

حلول متنوعة

وتضم مدينة إكسبو دبي مجموعة حلول متنوعة من البنية التحتية الصديقة للبيئة، حيث يوجد 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد"، بما في ذلك سبعة مباني حاصلة على "لييد بلاتينيوم" مما يجسد أعلى إنجاز في تصميم المباني الخضراء، كما صممت وفقًا لمبادئ تخطيط مدينة الـ 15 دقيقة، وتعطي مشاريعها الأولوية للاستدامة البيئية والصحة والرفاهية، ومع خلوها من السيارات، اتيح الوصول بسهولة إلى جميع المراكز والأجنحة وقاعات المؤتمرات والمعارض عبر المنطقتين الزرقاء والخضراء لمؤتمر المناخ سيرًا على الأقدام عبر ممرات مظللة، أو عبر حلول التنقل منخفضة التأثير على البيئة، مثل الدراجات والعربات والقاطرات منخفضة الانبعاثات.

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