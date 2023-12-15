براند دبي يصدر دليل شتاء حتا يرصد أهم الفعاليات السياحية والثقافية

تزامنا مع انطلاق الموسم الأول من مهرجان شتانا في حتا، الذي ينظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.. أعلن براند دبي عن إطلاق دليل تفاعلي جديد بعنوان "الشتاء في حتا"، والذي يدعو المقيمين والزوار إلى استكشاف التنوع والمعالم الطبيعية والعروض الترفيهية في منطقة حتا بدبي.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جدول فعاليات المهرجان الذي انطلق اليوم“الجمعة” ويستمر حتى 31 ديسمبر الحالي، ليسلط الضوء على الفعاليات والأنشطة المختلفة لـ"مهرجان حتا" مع تقديم قائمة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية وغيرها التي يمكن القيام بها أثناء زيارة حتا لاستكشاف المنطقة، وتسليط الضوء على الأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة التي تجعل من دبي واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

- جاذبية سياحية .

وبهذه المناسبة قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "يعد دليل 'الشتاء في حتا' بمثابة مجموعة شاملة توفر قائمة منسقة من خيارات الإقامة والمطاعم والمقاهي ومجموعة من الأنشطة الجذابة التي تقدم رحلة شتوية لا تُنسى للعائلة والأفراد".

وأضافت " يتيح الدليل للزوار اختيار وجهتهم التالية في حتا، سواء كانت أنشطة "بحيرة ليم" الجديدة التي تفتح ابوابها ايضاً اليوم امام الزوار مع انطلاق المهرجان، حيث تشكل البحيرة نقطة محورية لورش العمل والفعاليات وانشطة المهرجان، بالاضافة إلى المناطق الأخرى التي تستضيف ايضاً فعاليات مجتمعية ومسابقات وانشطة ثقافية وتراثية".

وقالت السويدي، " يشارك في المهرجان مجموعة من المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء حملة "بكل فخر من دبي"، التابعة لبراند دبي، في فعاليات المهرجان، لاستعراض قصص نجاح نخبة من المشاريع التي انطلقت من دبي وتميزت في مجال المأكولات والمشروبات والمنتجات. وتضم منطقة "بكل فخر من دبي ماركت" أكثر من 30 مشروعاً ناشئاً، منها أكثر من 15 مشروعاً مخصصاً لأهالي منطقة حتّا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع. مؤكدة أن براند دبي تسعى من خلال اطلاق الدليل إلى تعزيز مكانة حتا كوجهة سياحية رئيسية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم".

- محتويات الدليل.

ويرصد دليل "الشتاء في حتا"، الذي يأتي في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها براند دبي بشكل مستمر لإلقاء الضوء على فعاليات ومناسبات نوعية في دبي، كافة الفعاليات والانشطة الترفيهية والثقافية والتراثية بما فيها الفعاليات المجتمعية واماكن الاقامة والمطاعم والمقاهي الفاخرة في منطقة حتا بدبي، كما يقدم الدليل لزوار حتا من كافة إمارات الدولة استكشاف مجموعة متنوعة من المتاجر والمقاهي المميزة التي تشارك في المهرجان ضمن مبادرة "بفخر من دبي" التابعة لبراند دبي، والتي تعرض ايضاً مفاهيم الطهي الفريدة والمنتجات المبتكرة في مهرجان حتا.

كما يتضمن الدليل أيضاً مجموعة واسعة من الأنشطة التي تنظمها مختلف الجهات بدبي في منطقة حتا، بدعم من اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، برئاسة معالي مطر الطاير، المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، حيث تنظم دائرة الاقتصاد والسياحة كجزء من مهرجان حتا، مجموعة واسعة من الفعاليات المجتمعية، بالاضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي تنظمها هيئة الثقافة بدبي وبلدية دبي، حيث يساهم تعاون المؤسسات الوطنية في تعزيز مكانة منطقة حتّا بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تحويه من مواقع طبيعية وأثرية، باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي.

وسيكون هناك فرصة ايضاً امام زوار مهرجان حتا، الذي يفتح ابوابة طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً ، وأيام العطلات الأسبوعية“السبت والأحد” من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، للمشاركة في المسابقات التراثية في المسرح الرئيسي للمهرجان بالتعاون مع دبي للإعلام ومركز حمدان بن محمد لاحياء التراث، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية التقليدية، وعروض الأضواء الساحرة، ولاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية بين جبال حتّا، ومعالمها التاريخية والأثرية، ومن أهم هذه المطاعم والمقاهي المدعومة من إدارة الاقتصاد والسياحة بدبي“Saddle” و“Homebakery” ومطعم“G.O.A.T” الذين سيقدمون لزوار "وادي هب" تجارب جديدة مخصصة لهم طوال أيام المهرجان، إلى جانب مطعم“Salt” المتواجد في "بحيرة اليم" والمشارك في المهرجان ضمن حملة بكل فخر من دبي وبالتعاون مع شركة "شيفرولية".

كما سيشهد المهرجان إضاءة حصن حتّا طوال أيام المهرجان للترحيب بزوار المنطقة، بالإضافة إلى إضاءة الرئيسية في منطقة حتّا لتعزيز الأجواء الاحتفالية على مدار الحدث مع أول انعقاد له.. كما ستنطلق يوم 30 ديسمبر الجاري، مسيرة تضم سيارة كلاسيكية من دبي وصولاً إلى موقع المهرجان في حتّا، بالإضافة إلى مسيرة الدراجات النارية التي سيشارك فيها مجموعة كبيرة من الدراجين الذين سينطلقون من دبي على دراجاتهم إلى حتّا للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان يوم 29 ديسمبر، علاوة على مسيرة للدراجات الهوائية سيتم تنظيمها يوم 24 ديسمبر الجاري.

وسيكون للأطفال نصيبهم من الفعاليات المصممة خصيصاً لهم، إذ سيتضمن المهرجان "ورش عمل فنية" خاصة بالأطفال وهي أحد الأنشطة التفاعلية في "شتانا في حتا"، الذي سيتضمن أيضا تجربة استكشافية تعليمية مع فرصة للتجول حول المهرجان للتعرف على محتواه.

وستتنوع الفعاليات التي سيشملها المهرجان لتشمل حلبتين للتزلج على الجليد والرخام، وملعبين لكرة البادل تنس بالإضافة إلى ورش عمل لتعليم ممارسة هذه الرياضة، إلى جانب فعاليات ليالي حتا التراثية وانشطة قرية حتا التراثية، لتعزيز علاقة الجمهور بالتراث وزيادة معرفتهم بتفاصيل منطقة حتّا وإمكاناتها التاريخية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية.

وسيكون الجمهور خلال "ليالي حتّا الثقافية" على موعد مع تشكيلة متنوعة من العروض الفلكلورية والفنية المميزة، تقدمها فرق شعبية وموسيقية محلية، بالإضافة إلى أمسيات الشعر النبطي والتي تحييها كوكبة من الشعراء الإماراتيين.. كما يتضمن البرنامج مجموعة فريدة من إبداعات الأُسَر المنتجة والمواهب الشابة، وأعمال فنية تعكس إبداعات أصحاب الهمم.

- مهرجان العسل.

وسيستمع زوار مهرجان "شتانا في حتّا" من الفترة 27 حتى 31 ديسمبر الجاري، بتذوّق أجود أنواع العسل المحلي الذي تشتهر به منطقة حتّا، وذلك من خلال زيارة "مهرجان حتّا للعسل"، كونه يعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في المنطقة.. ويشكل الحدث فرصة نموذجية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أحدث الطرق التي تعزز جودته، فضلاً عن عرض أصناف متنوعة من منتجات مناحل حتّا والترويج لها بما يدعم مردودها الاقتصادي.

- مسابقة للتصوير.

كما ينظم "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورشة عمل لتعليم فن التصوير بالتعاون مع "جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي"، حيث سيتم كذلك تنظيم مسابقة لأجمل صورة واجمل مقطع فيديو يتم تصويره في حتّا، بالإضافة إلى فعاليات رياضية بالتعاون مع "ستورم"، وتستمر الفعاليات المجتمعية خلال العطلة الأسبوعية“يومي السبت والأحد”.

- حملة وجهات دبي.



وجهات دبي هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.. وتنطلق في موسمها الشتوي الجديد بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

ويتيح الموسم الحالي من وجهات دبي، فرصة للتعرف على أفضل التجارب والوجهات السياحية والترفيهية في دبي خلال فصل الشتاء.

وتتعدد القطاعات التي تغطيها حملة "وجهات دبي" لتضع في متناول السكان والزوار من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم كماً كبيراً من المعلومات الإرشادية حول وجهات دبي المتعددة بأسلوب إبداعي، من خلال التعاون مع عدد كبير من المؤثرين وصناع المحتوى المبدعين الذين يسهمون في إبراز روعة تلك الوجهات، وما تتسم به من تنوّع كبير من خلال أعمال إبداعية تبرز جوانب مهمة في وجهات دبي وما تحظى به من أنشطة وفعاليات خلال الموسم الشتوي.

ويمكن الاطلاع على محتوى الدليل التفاعلي، المتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، من خلال الرابط التالي:









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