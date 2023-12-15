إيفرتون ينتقل إلى ملعبه الجديد في موسم 2025-2026

قال كولن شونج الرئيس التنفيذي المؤقت لنادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن الفريق لن يلعب أي مباريات رسمية على ملعبه الجديد حتى موسم 2025-2026، لكنه شدد على أن تأخر موعد الانتقال لا يعود إلى تأخيرات في أعمال البناء.

وذكر شونج في بيان نشر عبر موقع النادي على الإنترنت إن ملعب إيفرتون لا يزال في طريقه للاكتمال بحلول أواخر 2024، وتأتي هذه الأخبار بعد اجتماعه مع المجلس الاستشاري لرابطة المشجعين.

وكتب شونج "أولا ولأكون صريحا، قرارنا بعدم الانتقال (للملعب الجديد) خلال منتصف الموسم ليس بسبب تأخيرات في أعمال البناء.

"إنه قرار النادي مدفوعا بمزيج من الرؤية التجارية ومراجعة شاملة للخدمات اللوجستية المطلوبة، وتحليل للتأثير المحتمل على عمليات كرة القدم لدينا.

"والأهم من ذلك، تعليقات المشجعين التي حصلنا عليها كجزء من الاستبيان الأخير الذي أجريناه بشأن الانتقال إلى الملعب، والذي شارك فيه ما يقرب من عشرة الاف مشجع لإيفرتون".

وقال شونج أنه يتعين إجراء فعاليات اختبار في الملعب الجديد للحصول على الشهادة اللازمة للسلامة، وستمنح هذه الفعاليات "فرصة لمشجعي إيفرتون لرؤية واختبار المرافق الجديدة.

"ستشمل بعض فعاليات الاختبار لدينا حشودا بسعات متفاوتة، في حين سيكون التركيز في الفعاليات الأخرى على العمليات وستشمل فقط موظفينا فقط".

وقال شونج أيضا إن النادي سيقيم احتفالا وداعيا لمدة عام قبل إغلاق بوابات ملعب جوديسون بارك بعد ما يقرب من 134 عاما.

ويحتل إيفرتون المركز 17 في الترتيب، بفارق أربع نقاط فوق منطقة الهبوط، بعد أن تعرض لعقوبة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بخصم 10 نقاط لخرقه قواعد الربحية والاستدامة المتعلقة بالخسائر. وقدم النادي استئنافا على القرار.

وفي حال هبوط إيفرتون، فإن موعد بداية اللعب في الملعب الجديد والمقرر في موسم 2025-2026 سيمنح الفريق موسما واحدا على الأقل للعودة إلى دوري الأضواء.

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