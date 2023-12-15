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«بريمير أوتو بارتس» تفتتح أحدث فروعها في المصفح بأبوظبي

12/15/2023 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتحت شركة «بريمير أوتو بارتس»، أكبر صالة عرض تجزئة في الإمارات لقطع غيار السيارات الأصلية اليابانية، في منطقة المصفح-5 بأبوظبي، ويعد هذا الفرع الخامس عشر ويعمل تحت مظلة مجموعة شركات كيه إم إيه، الرائدة في سوق قطع غيار السيارات.

وقام الدكتور محمد قاسم، رئيس مجموعة الشفاء الطبية، بافتتاح الفرع الجديد بحضور كيه إم أبوبكر، مؤسس مجموعة كيه إم إيه، شانافاس أبوبكر، المدير الإداري لمجموعة بريمير، وفيصل أ.ك، المدير التنفيذي لشركة مالابار جولد آند دايموندز، وزين الدين هوتباك، ورياض كيلتون، وهاريس بسمي، وعبد السلام صقافي، وناهاس أبوبكر، ومنير الوفاء، وساتار ممبرا، بالإضافة إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أجمل خان وشازيل شواث والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وبمناسبة الافتتاح قال شانافاس أبوبكر: تحتوي هذه الصالة الجديدة على مجموعة واسعة من قطع الغيار الأصلية ذات الجودة العالية، حيث سنستمر في تقديم خدمات أفضل من خلال الحفاظ على الثقة التي منحها لنا المستخدمون، كما يتوفر بالصالة مواقف لأكثر من 100 مركبة في آن واحد.

وأكد المشاركون خلال الافتتاح على أن شركة «بريمير أوتو بارتس» هي واحدة من أفضل العلامات التجارية في مجال تسويق قطع غيار السيارات، ومجموعة كيه إم إيه التي لها سنوات من الخبرة في سوق قطع غيار السيارات هي اسم موثوق به بين المستخدمين في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن شركة «بريمير أوتو بارتس» لديها فروع أخرى في دبي والشارقة ورأس الخيمة بالإضافة إلى فرع أبوظبي، ولديهم موزعون معتمدون في الإمارات للعلامات التجارية اليابانية مثل تويوتا ونيسان وميتسوبيشي وإيسوزو وهينو وهوندا.

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