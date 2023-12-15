«زيبث» ترتقي بإدارة المشاريع بتقنية الذكاء الاصطناعي

كشفت «زيبث»، الشركة التقنية العالمية الناشئة في إدارة المشاريع وتقديم البرمجيات كخدمة، اليوم، عن دمج الذكاء الاصطناعي، ضمن منصتها في خطوة تشكل قفزة تقنية نوعية في القطاع.



وتعزز هذه الخطوة قدرات المنصة بإضافة 40 وكيل ذكاء اصطناعي، للوصول إلى حالة الذكاء العام الاصطناعي، التي تمتلك فيها الآلة مستويات ذكاء تعادل الذكاء البشري، وهو المسعى الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتعمل «زيبث» على الارتقاء بمشهد أعمال البناء تحت إشراف المؤسس براسون شريفاستافا، الذي يقول تعليقاً على هذا الموضوع: «تلعب «زيبث» دوراً محورياً في ثورة الذكاء الاصطناعي، من خلال إعادة رسم ملامح بيئة البيانات المشتركة مع الذكاء العام الاصطناعي، الذي يعادل مستوى الذكاء البشري. تعكس منصتنا الذكاء والبساطة والكفاءة المصممة لتناسب العالم المعاصر، وتوفر حلولنا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مستويات عالية من الكفاءة والدقة للعملاء في أنحاء العالم، وعلى الرغم من الثورة التي أحدثتها حلول شركات التكنولوجيا الكبرى التقليدية سابقاً، إلا أنها لا تستطيع مواكبة التطورات الحالية في عالمنا المتغير باستمرار».



ويستفيد الحل الرائد AI Risk Manager من قوة الذكاء العام الاصطناعي، القائمة على تحديد 40 وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي للمخاطر المحتملة بشكل استباقي، والتعاون مع بعضهم البعض، وإجراء تقييمات التوقعات والتأثيرات، بالإضافة إلى المساعدة في خطط التخفيف من المخاطر التي تم تحديدها، من أجل تمكين مديري المشروع من اتخاذ قرارات مدروسة، وتؤكد هذه الأداة الثورية على التزام «زيبث» بالابتكار والتميز، ما يضمن نجاح المشروع حتى في أكثر البيئات صعوبة، كما يمتلك الذكاء العام الاصطناعي وكلاء أذكياء مع إمكانات تشابه الإمكانات البشرية للقيام بمجموعة من المهام، التي تتضمن البناء.

وتعتزم «زيبث» توسيع منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لتتضمن مئات الوكلاء المتخصصين والمصممين لمواكبة متطلبات إدارة البناء المعقدة والمتغيرة باستمرار، وتؤكد هذه المساعي الأولى من نوعها مكانة الشركة الرائدة في مجال البرمجيات، وتسلط الضوء على مستوى الإبداع في التقدم التقني وتأثيره عالمياً، وتبدي دولة الإمارات اندفاعاً كبيراً تجاه حلول إدارة البناء المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل «زيبث»، وينعكس ذلك من خلال المبادرات الحكومية المتعددة في مجال الأبنية والمدن الذكية.

وأكد شريفاستافا مهمة الشركة في تمكين مجتمع المطورين، وقال: «تسير «زيبث» في مسار واضح؛ حيث تجسد الذكاء المتقدم في عالم البناء، وتقود القطاع لتحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة، وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالمشاريع المستقبلية الناجحة والمبتكرة، ما ألهمنا لاعتماد الذكاء الاصطناعي والمشاركة في رحلة النمو المقبلة للمنطقة».