جمارك أبوظبي تُطلع نظيرتها في عجمان على أفضل ممارساتها الجمركية

استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مقرها الرئيسي بمدينة مصدر، وفداً من دائرة الميناء والجمارك في إمارة عجمان، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير إدارة تطوير الأعمال، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الجمركية في أبوظبي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واطلع الوفد الزائر الذي كان في استقباله فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، على رحلة التحول الاستراتيجي في جمارك أبوظبي، وتجربتها الاستثنائية في تطوير خدماتها المبتكرة، وجهودها الريادية في تأسيس بيئة مؤسسية رقمية متمكنة، تساهم في تعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، بما يعزز المكانة المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي عالمياً كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال.

كما تعرف الوفد على أبرز إنجازات وجوائز جمارك أبوظبي العالمية والإقليمية، ومعدلات التميز في المؤشرات الحكومية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث المشاريع المطبقة والمعتمدة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة التي تخدم مختلف قطاعات العمل الجمركي، وتعزز سعادة المتعاملين وترفع مستوى رضاهم بخدمات سلسة وسريعة وفعالة.

وتأتي زيارة دائرة الميناء والجمارك في إمارة عجمان لجمارك أبوظبي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وحرص جمارك أبوظبي على نقل تجربتها وخبراتها في تطوير العمل الجمركي إلى مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.