50 ألف وجبة عشاء عيد الميلاد تقدمها «الاتحاد للطيران» في 3 أيام

تقدم «الاتحاد للطيران» في الفترة ما بين 23 إلى 25 ديسمبر، قائمة طعام خاصة بعيد الميلاد على متن جميع الدرجات إلى أكثر من 30 رحلة عبر شبكتها وجهاتها.

وخلال فترة العطلة على مدار ثلاثة أيام، تتوقع الاتحاد للطيران تقديم أكثر من 50.000 وجبة لعشاء عيد الميلاد على متن رحلاتها.

تشمل قوائم الطعام لفائف الديك الرومي المشوي، وحشوة الكستناء والزعتر، وبطاطس التشات بالأعشاب والثوم، والفاصوليا الخضراء، واليقطين مع صلصة التوت البري، تليها كعكة الجبن بالزنجبيل مع التوت مزينة بالشوكولاتة، ومن ضمن قائمة الحلويات أيضاً كعكة عيد الميلاد مع جيلي التوت الأحمر، وحلوى البودينج الدافئة مع الكاسترد والتوت. وسيتوفر أيضاً مشروب لاتيه بالزنجبيل للضيوف الذين يتطلعون لإضافة لمسة من بهجة الأعياد إلى مشروباتهم.

ويضم نظام الترفية على متن الطائرة E-BOX، قناة خاصة لأفلام موسم الأعياد، والتي تحتوي تشكيلة متنوعة للاستمتاع بها على متن الطائرة طوال شهر ديسمبر. وستضم الأفلام المفضلة للعطلات مثل فيلم، «دكتور سوز - كيف سرق غرينش عيد الميلاد»، و«قصة سندريلا: أمنية عيد الميلاد»، و«دليل التعارف في العطلات»، و«ليلة رأس السنة»، من بين مجموعة متنوعة من المئات من الأفلام والبرامج.

وستقدم صالات الانتظار في درجة الأعمال والدرجة الأولى في مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي، قائمة طعام احتفالية بالإضافة إلى مجموعة من المشروبات المعدة خصيصاً احتفاءً بالموسم.

ومع افتتاح مبنى المسافرين A الجديد في أبوظبي أخيراً، أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد الاستمتاع بأجواء ترحيبية مع وجود مرافق تسجيل رحبة، بما في ذلك مكاتب تسجيل الحقائب الذاتية بتقنية البصمة، وخدمات مخصصة للمسافرين في درجة الأعمال والدرجة الأولى.

ولتجربة سفر سلسة للعائلات، توفر الاتحاد للطيران مكاتب تسجيل خاصة للعائلات في مبنى المسافرين A. ومن خلال شراكتها مع عالم وارنر براذرز أبوظبي، سيتم الترحيب بالأطفال على متن الرحلات بحقائب تبقيهم مشغولين أثناء سفرهم حول العالم.

خدمات تسجيل الوصول



ولتجنب الازدحام في المطار، تتوافر خدمات تسجيل الوصول في داخل المدينة وخدمة تسجيل الوصول من المنزل متاحة للضيوف الراغبين في إتمام إجراءات تسجيل الوصول وتسليم أمتعتهم في وقت مبكر. يمكن للضيوف بعد ذلك الوصول إلى المطار بحقائب اليد للمغادرة بسرعة وسهولة.

وفي 31 ديسمبر 2023، ستستقبل الاتحاد للطيران العام الجديد في الأجواء بأناقة من خلال عد تنازلي ومشروبات ومستلزمات احتفالية على جميع الرحلات التي ستحلق في منتصف الليل في السماء.

وقال إدوارد ماتوس، رئيس رعاية العملاء في الاتحاد للطيران: «يعد موسم العطلات ونهاية العام أوقات مميزة، وندعو ضيوفنا للاستمتاع بالاحتفالات أثناء رحلاتهم معنا. ومع سفر حوالي 1.4 مليون شخص معنا في شهر ديسمبر الحالي، نتطلع إلى إعادة ربط الأحباء وتوفير تجارب عطلة لا تنسى لضيوفنا».



هدايا عيد الميلاد

وأعلنت الاتحاد أخيراً عن وجهات سفر جديدة، بما في ذلك بالي وبوسطن ونيروبي، والتي ستبدأ العمل بها في النصف الأول من عام 2024 وستكون وجهات مثالية لهدية عطلة الأحلام.

ومن أجل تجربة استثنائية وهدية مثالية، تقدم طائرة الاتحاد للطيران من طراز A380 أحد أكثر تجارب السفر الاستثنائية، مقصورة «الإيوان»، وهي عبارة عن جناح فريد من نوعه يتألف من ثلاث غرف خاصة.

وتربط طائرة A380 بين أبوظبي ومطار لندن هيثرو، وابتداءً من شهر أبريل 2024، سيستمتع الضيوف بمقصورة «الإيوان» عند السفر أيضاً بين أبوظبي ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك. لذا قم بإضافة رحلة إلى مدينة نيويورك إلى قائمة «أفضل هدية على الإطلاق».

ويضم متجر «ضيف الاتحاد» مجموعة مختارة من الهدايا مما يجعل من مهمة العثور على الهدية المثالية أمراً سهلاً. ويستطيع أعضاء البرنامج استبدال الأميال مقابل التسوق في موسم العطلات.

ويقدم المتجر مجموعة واسعة من الخيارات تتضمن الإلكترونيات، والأزياء، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمفروشات المنزلية، وضروريات السفر لتلبية جميع الاحتياجات.