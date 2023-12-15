دبي تستقطب أثرياء الهند بعقاراتها الفاخرة وخدماتها التي لا تضاهى

قالت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء في تقرير حديث، إن دبي باتت تشكل «بيفرلي هيلز» الأثرياء الهنود، الذين تستقطبهم عقاراتها الفاخرة وخدماتها التي لا تضاهى.

وقالت الوكالة في تقرير، الجمعة، إن عادل ساجان المدير الإداري لمجموعة الدانوب يشهد واحدة من أكبر فترات الازدهار التي شهدتها شركته على الإطلاق، حيث اشترى مجموعة من الهنود الأثرياء شققاً بقيمة 250 ألف دولار (أو نحو المليون درهم) في ناطحات السحاب الفاخرة في دبي التي بنتها عائلته.

ومنزل عائلة ساجان عبارة عن فيلا تبلغ مساحتها 26 ألف قدم مربعة في تلال الإمارات، وهو حي سكني مسور يطلق عليه غالباً اسم «بيفرلي هيلز» دبي.

وقال المدير الإداري لمجموعة الدانوب البالغ من العمر 34 عاماً في مقابلة مع «بلومبيرغ» في منزله: «أعتقد أن كل منزل ثانٍ هنا هو منزل يملكه مستثمر هندي».

وعائلة ساجان ليست مستثمراً جديداً في دبي، لكن ثروة عائلته وأعمالها المتنامية يتم تغذيتها الآن بشكل كبير من خلال الأموال المتدفقة من شبه القارة الهندية.

ويشكل الهنود

32 % من عملاء الشركة في دولة الإمارات، وهم يساهمون في بعض من أكبر المكاسب التي حققتها شركة «دانوب» منذ أن أسسها والد عادل في الإمارات قبل ثلاثة عقود.

أصحاب الملايين

لسنوات، هيمن أثرياء الصين على تدفقات الثروة العالمية، لكن دبي تقدم الآن واحدة من أولى العلامات حتى الآن على التأثير المحتمل الذي يمكن أن يحدثه أصحاب الملايين الجدد والأسر الثرية في الهند في الخارج.

وفي انعكاس لواحد من التحولات المالية الأكثر عمقاً في العالم، شهدت الهند قفزة بنسبة 4.6 % في إجمالي ثروات الأسر في العام الماضي، وفقاً لتقديرات بنك «يو بي إس»، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه أمريكا الشمالية والصين تراجعاً في ثروات الأغنياء.

وتساهم سياسات التأشيرة المرنة التي تنتهجها دولة الإمارات والضرائب المنخفضة، والموقع الجغرافي، في جعلها أكبر مستفيد من تنامي ثروات الهند.

الوجهة الأكثر شعبية

وتقدر شركة الهجرة «هينلي آند بارتنرز» أنه من المتوقع أن تكون الإمارات الوجهة الأولى لهجرة الهنود ذوي الثروات العالية في عام 2023.

واشترى الملياردير موكيش أمباني عقارات في منطقة نخلة جميرا العام الماضي، فيما استثمر الممثل فيفيك أوبروي منزلاً وشركة عقارية في المدينة.

ويأتي تدفق الأموال من الأفراد الأثرياء في وقت تشهد فيه العلاقات بين حكومات المنطقة والهند تطوراً ملحوظاً.

وتضرر الأثرياء الصينيون الذين كانوا يستثمرون من فانكوفر إلى سيدني من انخفاض قيمة الأسهم والعقارات في ثاني أكبر اقتصاد. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد الهند زيادة بنسبة 80% في عدد «المليونيرات» الذين تبلغ ثرواتهم أكثر من 100 مليون دولار على مدى العقد المقبل أو نحو ذلك، وهو ثاني أعلى نمو على مستوى العالم بعد فيتنام، حسب تقديرات هينلي. وتتوقع أن تكون الولايات المتحدة الوجهة الثانية الأكثر شعبية للهنود الأثرياء بعد دبي، تليها أستراليا وكندا وسنغافورة.





جاذبية دبي

ويقول العديد من الهنود إن جاذبية دبي تمتد إلى ما هو أبعد من الضرائب المنخفضة، مشيرين إلى البنية التحتية الأفضل ونوعية الحياة، في وقت تعاني فيه العديد من المدن الهندية اختناقات مرورية وحوادث قطارات مميتة وبعضاً من أسوأ نوعية الهواء في العالم. كما يسمح برنامج التأشيرة الذهبية للأجانب الذين يقومون باستثمارات كبيرة بالبقاء في الإمارات لمدة 10 سنوات.

وقال داكشا باكسي، خبير الضرائب الدولي ومؤسس شركة «إس آر أي» ومقرها مومباي، إن الهنود الأثرياء يحبون دبي لتنويع استثماراتهم. وقال: «البنية التحتية الجيدة، وحقيقة أن دبي توفر نمط حياة فاخراً، سبب لذهاب الأثرياء إلى هناك».

وبالنسبة لدبي، فإن الأموال التي تتدفق من الهنود الأثرياء تساعد أيضاً في دعم سوق العقارات الفاخرة. وبحسب تقديرات «هينلي»، سيتوافد عدد أكبر من أصحاب الملايين من الهند إلى الدولة الشرق أوسطية، بصورة أكبر من أي دولة أخرى هذا العام.

وتقول شركة «بترهومز» للوساطة في دبي إن الهنود هم أكبر المشترين للعقارات في المدينة سابقاً والآن.



