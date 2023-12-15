«تدرا» تنظم متحفاً يحاكي المحطات التاريخية للدولة من منظور قطاع الاتصالات والمعلومات

أقامت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية متحفاً بعنوان «الاتصالات في تاريخ الإمارات»، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، في الفترة ما بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر 2023.

يحكي المتحف مسيرة تطور قطاع الاتصالات في الدولة، منذ ما قبل قيام الاتحاد وحتى اليوم، حيث يسلط الضوء على أبرز المحطات من خلال المنتجات والأدوات، التي كانت سائدة في كل حقبة زمنية ابتداء من أجهزة التيليكس، والهواتف القديمة ذات الأقراص، ومروراً بالأجيال المتعاقبة من الهواتف النقالة والذكية.

واستقطب المتحف اهتمام المشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، بما يمثله من رحلة عبر عقود من الزمن شهد قطاع الاتصالات، خلالها قفزات متسارعة، واكبت التطور العمراني والحضاري في دولة الإمارات على امتداد مسيرة الاتحاد. وتضمن المتحف عرض مجموعة استثنائية من الهواتف الأرضية، وأجهزة الفاكس والتيليكس القديمة، وكذلك أجهزة النداء (البليب) والهواتف المتحركة الضخمة، التي تمثل الجيل الأول من الاتصالات المتنقلة في الدولة، وقد تم اختيار تلك الأجهزة بعناية لتمثل عناوين لحقب زمنية، تحاكي مراحل التطور التكنولوجي، وصولاً إلى تشكيل المشهد الحالي للاتصالات في دولة الإمارات.

وتعليقاً على الإقبال الواسع، الذي شهده المتحف قال محمد بن مرخان الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة ورئيس الفريق المنظم للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023: «على امتداد مسيرتنا الوطنية كان قطاع الاتصالات هو العنصر الأكثر تعبيراً عن مدى التقدم، وقد حظي هذا القطاع باهتمام قيادة الدولة ابتداء من الآباء المؤسسين، رحمهم الله، واستمر في ظل قادتنا الحاليين، حيث أصبحت دولة الإمارات اليوم من الدول الرائدة في العديد من المؤشرات، بما فيها مؤشرات التحول الرقمي، وقد نجح متحف «الاتصالات في تاريخ الإمارات» في تقديم قصة مدعمة بعينات فعلية من أجهزة الاتصال، التي كانت جزءاً من أسلوب الحياة في كل حقبة من الحقب التاريخية، الأمر الذي حاز إعجاب الزوار المشاركين في المؤتمر».

ويقدم المعرض، الذي تنظمه الهيئة في مقر انعقاد المؤتمر تجربة مشوقه للزوار، عبر استكشاف مجموعة مختارة من الهواتف الأرضية والكلاسيكية، بما في ذلك الأقراص الدوارة ونماذج الضغط على الأزرار، والتي تلخص جوهر الفترة الزمنية الخاصة بكل منها، إلى جانب مجموعة من أجهزة الفاكس القديمة، التي تتتبع رحلتها من أيام الورق الحراري والإرسال البطيء، بالإضافة إلى نبذة تعريفية للسياق التاريخي وتأثير أجهزة الاتصالات هذه على المجتمع والأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات المحورية، التي دفعت دولة الإمارات إلى طليعة قطاع صناعة الاتصالات.

ويستمر المعرض طوال فترة انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، مما يتيح لأعضاء الوفود المشاركة، وعشاق التكنولوجيا للانغماس في تاريخ الاتصالات، واكتساب نظرة ثاقبة لرؤية دولة الإمارات لمستقبل مدعوم رقمياً.