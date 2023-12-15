«أدنوك» تستحوذ على حصة «أو سي أي» في «فيرتيغلوب» بـ 13.28 مليار درهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش. م. ع وشركة "أو سي أي جلوبال" المدرجة في بورصة "يورونكست" تحت الرمز(OCI) اليوم، عن إبرام اتفاقية بيع وشراء ("اتفاقية البيع والشراء" أو "الاتفاقية") تستحوذ "أدنوك" بموجبها على كامل حصة "أو سي أي" في شركة (فيرتيغلوب ش.ع.م) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (FERTIGLB)، والتي تعد أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرائدة في مجال الأمونيا المستدامة، وتمتلك منشآت إنتاج في دولة الإمارات، ومصر، والجزائر. وتدعم الاتفاقية، التي تجعل من "أدنوك" المساهم المالك لحصة الأغلبية في "فيرتيغلوب"، استراتيجية الشركة الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططتها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا، التي تعد وقوداً منخفض الكربون وناقلاً للهيدروجين الذي يُتوقع أن يساهم بدور محوري هام في تحقيق الانتقال بقطاع الطاقة.

كما تدعم هذه الصفقة خطط النمو المستقبلية لشركة "فيرتيغلوب"، وتسرّع مساعيها للاستفادة من الفرص الجديدة للمنتجات ودخول الأسواق النامية، وتوسع نطاق تركيزها على الأمونيا النظيفة كوقود واعد وناقل للهيدروجين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم "أدنوك" بشراء حصة "أو سي إي" كاملة في شركة "فيرتيغلوب" البالغة (50% + سهم واحد) بسعر 3.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل إجمالي سعر شراء يبلغ 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار). وبالإضافة إلى القيمة المدفوعة، تتضمن الاتفاقية "آلية لاكتساب الأرباح" لصالح شركة "أو سي أي" للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025، تكون مرتبطة بتسعير السلع وأداء التدفق النقدي الحر لأعمال "فيرتيغلوب" خلال هذه الفترة المحددة. وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة "أدنوك" في "فيرتيغلوب" لتصل إلى 86.2%، في حين ستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%.

وبهذه المناسبة، قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في "أدنوك": "نجحنا من خلال شراكتنا الوثيقة مع 'أو سي أي' منذ عام 2018 في إدراج 'فيرتيغلوب' وتنميتها لتصبح أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا. وتؤكد هذه الاتفاقية اليوم على التزام 'أدنوك' الراسخ وطويل الأمد تجاه 'فيرتيغلوب'، وتعزز تركيزنا المستمر لتحقيق النمو وأفضل قيمة لمساهمي الشركة. وتدعم هذه الصفقة الهامة استراتيجية 'أدنوك' الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، كما تسرّع خططها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا والأمونيا النظيفة". وبالاستناد على الشراكة الاستراتيجية الطويلة والوثيقة بين "أدنوك" و"أو سي أي"، قامت الشركتان كذلك بتوقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في فرص النمو المستقبلية ضمن واردات الأمونيا للأسواق الأوروبية وتوزيع المنتجات، حيث يدرك كلا الطرفين بشكل تام الدور الهام الذي تلعبه الأمونيا في خفض الانبعاثات العالمية وتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة. وتوفر مذكرة التفاهم للجانبين إطار عمل متكامل وفعّال للاستفادة من الفرص المتاحة من عملية الانتقال في قطاع الطاقة والحدّ من الانبعاثات.

ومن جانبه، قال ناصف ساويرس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "فيرتيغلوب" ورئيس مجلس إدارة شركة "أو سي آي جلوبال": "تشكل هذه الاتفاقية اليوم منعطفاً محورياً في مسيرة 'فيرتيغلوب' مع 'أدنوك' التي بدأت منذ عام 2018. وأنا على ثقة أن 'فيرتيغلوب' سترسخ مكانتها الرائدة ضمن مجموعة 'أدنوك'وتجد مُستقرها على المدى الطويل. وبفضل ما تقدمه 'أدنوك' من دعم كبير وتوجيه مستمر فإن 'فيرتيغلوب' ستكون أمام فرص مميزة لتعزيز نموها وتعظيم قيمتها. وتتطلع 'أو سي أي' لمواصلة مجالات التعاون مع 'أدنوك' التي ستركز على مشاريع النمو ذات القيمة المتزايدة خارج منطقة الشرق الأوسط". يذكر أن الصفقة يتوقع أن تستكمل بحلول عام 2024، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية، وموافقات مكافحة الاحتكار. وستقوم "أدنوك" و"أو سي آي" و"فيرتيغلوب" بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة لاحقاً.