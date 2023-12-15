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ماكرون يؤكد أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً جداً

12/15/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمعة" إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زال "بعيداً جداً" رغم التقدم الذي أحرز في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ورداً على سؤال بشأن انعكاسات انضمام القطاع الزراعي الأوكراني الهائل على المزارعين الفرنسيين، قال ماكرون إنه لا يزال هناك متسع من الوقت للاستعداد لذلك.

أضاف "نحن بعيدون جداً عن التوسع الفعلي نحو أوكرانيا، وفي أي حال فإن التوسع مهما كان سيتطلب إصلاحاً عميقاً لقواعدنا، وبالتالي لن يكون هذا ممكنا إلا عبر زيادة هائلة في التمويل".



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