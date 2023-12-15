أمريكا ترحب بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم للمساعدات الإنسانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان اليوم "الجمعة" بعد زيارة لإسرائيل إن الولايات المتحدة ترحب بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة أمام المساعدات الإنسانية.
وتابع سوليفان "نرحب بهذه الخطوة المهمة"، مضيفا أنه تم إبلاغه بالقرار قبل مغادرته إسرائيل.
وأعلنت إسرائيل
اليوم "الجمعة" أنها سمحت "مؤقتا" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين أراضيها والقطاع، بسبب ما قالت إنه ازدحام شديد على معبر رفح بين مصر والقطاع.
وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو "وافق مجلس الوزراء اليوم على إجراء مؤقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلاً من إعادتها إلى رفح"، مؤكداً أن "المساعدات الإنسانية القادمة من مصر فقط هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة".
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