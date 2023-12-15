أمريكا ترحب بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم للمساعدات الإنسانية



قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان اليوم "الجمعة" بعد زيارة لإسرائيل إن الولايات المتحدة ترحب بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة أمام المساعدات الإنسانية.

وتابع سوليفان "نرحب بهذه الخطوة المهمة"، مضيفا أنه تم إبلاغه بالقرار قبل مغادرته إسرائيل.



وأعلنت إسرائيل

اليوم "الجمعة" أنها سمحت "مؤقتا" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين أراضيها والقطاع، بسبب ما قالت إنه ازدحام شديد على معبر رفح بين مصر والقطاع.

وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو "وافق مجلس الوزراء اليوم على إجراء مؤقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلاً من إعادتها إلى رفح"، مؤكداً أن "المساعدات الإنسانية القادمة من مصر فقط هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة".