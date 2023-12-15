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دبي القابضة تعلن عن فعاليات مهرجان حتا 2023

12/15/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت منتجعات حتا و"وادي هب" من دبي القابضة اليوم؛ عن اطلاق مهرجان حتا 2023 بين 15 ديسمبر 2023 و2 يناير 2024، ما يمنح الزوار من مختلف الأعمار الاستمتاع بمجموعة من تجارب المغامرة والترفيه والتخييم، وسط أجواء "حتا وادي هب" احتفالاً بموسم أعياد الشتاء.

وسيتم الكشف عن عروض الألعاب النارية التي ستنير سماء حتا عند الساعة 8 مساءً من أيام الجمعة والسبت والأحد، بدءاً من 15 ديسمبر الحالي وحتى العرض الكبير في ليلة رأس السنة عند الساعة 11:59 ليلاً للاحتفال بالعام الجديد.

وتقدم منتجعات حتا عروض التخييم طيلة أيام الأسبوع، حيث يمكن الاستمتاع بجمال طبيعة حتا، كما تحظى العائلات بفرصة لتجربة عدد من الأنشطة الحماسية، بدءاً من رماية السهام ورمي الفأس، ووصولاً إلى مسارات الانزلاق والأرجوحة العملاقة وجدار التسلق.

ويقدم حتا وادي هب العديد من الأنشطة العائلية والعروض الحية، بما يشمل عزف العود والقانون غيرها من الآلات الموسيقية العربية، إلى جانب عروض الغناء الخليجي والشرق أوسطي، فضلاً عن عروض الأداء التراثي التي يقدمها فنانون مقيمون في حتا.

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