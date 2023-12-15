تنويه مهم من سفارة الإمارات في لندن بشأن الاستثمار في الأسهم أو العملات الرقمية

تنويه مهم من سفارة الإمارات في لندن بشأن الاستثمار في الأسهم أو العملات الرقمية
التاريخ
12/15/2023 3:00:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت سفارة الإمارات في لندن مواطني الدولة في حال الاستثمار في الأسهم أو العملات الرقمية
إلى التحقق من كونها خاضعة لتنظيم هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.
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