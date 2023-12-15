الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته قتلت الجمعة ثلاث رهائن إسرائيليين "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".
وقال الجيش في بيان "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".
وأعلن الجيش هوية اثنين من الرهائن القتلى: يوتام حاييم الذي خطف من كيبوتس كفار عزة .
وطلبت عائلة الرهينة الثالث عدم الكشف عن هويته. وتمت إعادة جثثهم إلى إسرائيل.
وبحسب هغاري، فإن الجيش يعتقد أن الثلاثة "إما هربوا وإما كانوا متروكين ، متعهدا إجراء "تحقيق شفاف" في شأنهم.
وبهذا، يرتفع عدد الرهائن الذين أكد الجيش مقتلهم إلى 22 من أصل نحو 250 شخصا.
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