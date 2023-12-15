الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته قتلت الجمعة ثلاث رهائن إسرائيليين "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".

وقال الجيش في بيان "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".

وأعلن الجيش هوية اثنين من الرهائن القتلى: يوتام حاييم الذي خطف من كيبوتس كفار عزة .

وطلبت عائلة الرهينة الثالث عدم الكشف عن هويته. وتمت إعادة جثثهم إلى إسرائيل.

وبحسب هغاري، فإن الجيش يعتقد أن الثلاثة "إما هربوا وإما كانوا متروكين ، متعهدا إجراء "تحقيق شفاف" في شأنهم.

وبهذا، يرتفع عدد الرهائن الذين أكد الجيش مقتلهم إلى 22 من أصل نحو 250 شخصا.



