استشهد المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استشهد المصور والصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، جرّاء القصف الإسرائيلي على خانيونس ومنع الاحتلال وصول الإسعاف إليه لساعات طويلة.
ودانت فضائية الجزيرة الهجوم الإسرائيلي الذي أصيب فيه الصحفيان وائل الدحدوح وسامر أبو دقة .
ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي كوادر الدفاع المدني من الوصول الى المصور ابو دقة بعد تعرضه للقصف وبقي ينزف لمدة 5 ساعات وفقا لقناة الجزيرة
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