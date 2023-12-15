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استشهد المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة

12/15/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استشهد المصور والصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، جرّاء القصف الإسرائيلي على خانيونس ومنع الاحتلال وصول الإسعاف إليه لساعات طويلة.

ودانت فضائية الجزيرة الهجوم الإسرائيلي الذي أصيب فيه الصحفيان وائل الدحدوح وسامر أبو دقة .

ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي كوادر الدفاع المدني من الوصول الى المصور ابو دقة بعد تعرضه للقصف وبقي ينزف لمدة 5 ساعات وفقا لقناة الجزيرة

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