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الدحدوح: الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول لأبو دق

12/15/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح ، مساء الجمعة ، ان قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المصور سامر أبو دقة.

وتاليا تصريحات الدحدوح :

تم استهدافنا بعد مرافقتنا سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة.

حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ.

قطعت مئات الأمتار بعد إصابتي محاولا إيقاف النزيف حتى وصلت إلى رجال إسعاف.

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