الدحدوح: الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول لأبو دق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح ، مساء الجمعة ، ان قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المصور سامر أبو دقة.
وتاليا تصريحات الدحدوح :
تم استهدافنا بعد مرافقتنا سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة.
حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ.
قطعت مئات الأمتار بعد إصابتي محاولا إيقاف النزيف حتى وصلت إلى رجال إسعاف.
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