الصين حريصون على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الكويت

جاسم الناجم: الأهداف التنموية للكويت والصين متوافقة بشكل كبير مما يضع أساساً متيناً للتعاون الثنائي

أعرب نائب وزير الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي مينغ شيانغ، عن حرص بكين على تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية مع الكويت بما يسهم في تحقيق تنمية مستقرة على المدى الطويل في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم.

وأعرب لي مينغ شيانغ خلال اللقاء عن استعداد الجانب الصيني للعمل مع الكويت لتنفيذ التوافقات المهمة التي جرى التوصل إليها في سبتمبر الماضي بين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبينما رحب بتولي السفير الناجم منصبه الجديد في الصين، أكد لي مينغ شيانغ أيضا حرص الصين على العمل مع الكويت لتعزيز التبادل في مجالات تقاسم الخبرات والإدارة وتعميق التعاون العملي بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والصين من أجل تحقيق تنمية مستقرة على المدى الطويل.

من جانبه، قال السفير الناجم إن عام 2024 سيشهد الذكرى الـ 52 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الكويت والصين، مشيرا إلى أنه منذ بدء العلاقات الديبلوماسية تمتع البلدان بصداقة تقليدية عميقة وتطور سلس في علاقات الصداقة والتعاون فضلا عن تحقيق نتائج مثمرة في مختلف المجالات بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والثقافة.

وأضاف أن التعاون الثنائي يتوسع بشكل مستمر في ضوء إثرائه بآفاق أكبر للتعاون، الأمر الذي يعزز عمليا عملية التنمية والبناء في البلدين.

وأكد أن «رؤية الكويت الوطنية 2035» تتماشى مع مبادرة «حزام واحد وطريق واحد» الصينية التي تعرف أيضا باسم «الحزام والطريق»، لافتا كذلك إلى أن الأهداف التنموية للكويت والصين متوافقة بشكل كبير مما يضع أساسا متينا للتعاون الثنائي.

وتطرق السفير الناجم إلى الزيارة الناجحة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن سموه حضر خلال زيارته إلى الصين حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو، وأجرى مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

كما لفت إلى أنه تم خلال اللقاء توقيع سبع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة للتعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف الناجم أنه أبلغ المسؤول الصيني بأن الجانب الكويتي يقدر عاليا مبادرة الحزام والطريق والمبادرات العالمية الثلاث الكبرى ويرغب في تعزيز التواصل الإستراتيجي والتعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات مع الجانب الصيني لتعزيز العلاقات الثنائية من أجل فتح آفاق جديدة وأكبر.