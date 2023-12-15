سفيرنا بالجزائر يبحث مع وزير الاتصال تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

MENAFN - Al-Anbaa) بحث سفيرنا لدى الجزائر محمد الشبو مع وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الإعلام والاتصال وتفعيل الاتفاقية الاعلامية الموقعة في الكويت عام 2008.

وقالت وزارة الاتصال الجزائرية في بيان لها إن وزير الاتصال محمد لعقاب استقبل الخميس بمقر الوزارة سفير الكويت بالجزائر محمد الشبو.

وأوضح أن الجانبين تناولا خلال اللقاء "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال".

وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود للتفعيل الميداني لآليات التنسيق والتعاون الإعلامي بين الجزائر والكويت "من خلال تفعيل الاتفاقية الإعلامية الموقعة في الكويت في 2008 وتجديد البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي الموقع بالكويت في 2013 للسنوات المقبلة".

كما أكد البيان على ان "الطرفين أكدا تفعيل هذه الآليات أيضا من خلال تشكيل اللجنة الفنية الإعلامية المشتركة المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي للأعوام 2013-2014-2015".