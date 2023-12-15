المجلس الوطني ينعى الأديب والشاعر القدير عبد العزيز البابطين

MENAFN - Al-Anbaa) توفي اليوم الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين بعد رحلة عطاء وطنية طويلة، تاركاً إرثاً حضارياً وثقافياً وإنسانياً.

ونعت الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المغفور له بإذن الله تعالى الأديب والشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رحمه الله.

ونقلت الأمانة العامة في بيان لها تعازي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري لذوي الفقيد ومحبيه لهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ويعد الراحل عبدالعزيز البابطين من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي وأصدر عدة دواوين شعرية وهو رئيس مجموعة البابطين للابداع الشعري وتقلد مناصب في عدد من المؤسسات التعليمية و الأدبية في الوطن العربي ومنح من عدد من الجامعات العربية والعالمية شهادات الدكتوراه الفخرية تقديرا لعطائه المميز في مجالات خدمة الأدب والثقافة والابداعات

الشعرية.