هيئة الطرق إغلاق مؤقت لحارة في شارع القاهرة بتقاطع الثالث حتى فجر الأحد

قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنها، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، قامت بترحيل مؤقت مع إغلاق حارة مرورية لمدة 48 ساعة فقط للتحويلة المرورية في شارع القاهرة بالتقاطع مع طريق الدائري الثالث أمام منطقة حولى للمتجه إلى السالمية لعمل خط المياه النهائي قطر 800 مم بالمنطقة وذلك حتى فجر الأحد 17 الجاري.

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