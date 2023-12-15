هيئة الطرق إغلاق مؤقت لحارة في شارع القاهرة بتقاطع الثالث حتى فجر الأحد

هيئة الطرق إغلاق مؤقت لحارة في شارع القاهرة بتقاطع الثالث حتى فجر الأحد
التاريخ
12/15/2023 2:38:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنها، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، قامت بترحيل مؤقت مع إغلاق حارة مرورية لمدة 48 ساعة فقط للتحويلة المرورية في شارع القاهرة بالتقاطع مع طريق الدائري الثالث أمام منطقة حولى للمتجه إلى السالمية لعمل خط المياه النهائي قطر 800 مم بالمنطقة وذلك حتى فجر الأحد 17 الجاري.
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