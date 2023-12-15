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إشهار الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي

12/15/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا برقم (2023/240) لسنة 2023م بإشهار الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
مادة (1): تشهر الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية، أنه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية المنتجين الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية إلى نشر ثقافة الأوبئة الحيوانية والوعي الوبائي والتوعية منها للسيطرة على الأمراض واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيواني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية، وعمل منصة للمربين والمنتجين في توجيههم بما يتناسب مع المصلحة العامة في مجال تربية الحلال والإنتاج والأمن الغذائي، والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في إقامة المزادات وعروض المزاين لنشر هذا النشاط والموروث في المهرجانات بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون، كذلك عمل إحصائيات في إعداد مربين الثروة الحيوانية وإعداد الحلال وتزويدها للجهات المختصة في حال طلبها، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ودعم الأعلاف والمحافظة على الأمن الغذائي ومربين الثروة الحيوانية، وتوعية المواطنين في توفير الأعلاف وزيادة الإنتاج للثروة الحيوانية للحفاظ على الأمن الغذائي عن طريق عمل فيديوهات او بروشورات أو مجلات أو مطويات أو مطبوعات عن الثروة الحيوانية، والمساهمة في زيادة الثروة الحيوانية والإنتاج لدعم الاهتمام بالثروة الحيوانية لتوفير الأمن الغذائي.
وفيما يلي أسماء الأعضاء المؤسسين:
1 - محسن محماس محسن المطيري
2 - خالد هليل نهار العنزي
3 - عبدالله حمود معيفن فهد
4 - نواف حمود معيفن فهد
5 - عبدالله مبارك عبدالله الحقان
6 - حمدان زايد دواس العجمي
7 - محمد صالح ضافر العجمي
8 - بندر مشعل سعيد المطيري
9 - خالد محمد خالد السبيعي
10 - ناصر مضحي حسن الحربي
11 - سعيد مشعل سعيد المطيري
12 - زايد حمدان زايد العجمي
13 - يوسف عبدالله مبارك الحقان
14 - جمال مفلح مشعل المطيري
15 - سالم فالح هامل العجمي
16 - نواف نشمي عليان الحربي
17 - هادي فالح هامل العجمي
18 - فوزي غازي زايد المطيري
19 - حزام برجس عبدالله المطيري
20 - فهد مبارك مسند المطيري
21 - منصور عوض غزاي المطيري
22 - محسن محمد حسين المطيري
23 - مشاري محمد حسين المطيري
24 - محمد بركه غازي المطيري
25 - محمد عواض ساري المطيري
26 - سلطان حمود إبراهيم العيبان
27 - خالد سهيل محمد المطيري
28 - جمال حمدي محمد الحربي
29 - مانع فهد ناصر العجمي
30 - حسين حمدان زايد العجمي
31 - فايز ناصر سند الغضوري
32 - نايف متعب خشمان الحربي
33 - رباح مياح خشمان الحربي
34 - فلاح شجاع سعيد الحربي
35 - محمد مناور صليبان الصقعبي الحربي
36 - مشاري مناور صليبان الصقعبي الحربي
37 - عبدالله فليح شجاع الحربي
38 - راشد مليح علي الرشيدي
39 - مشعل مفرح عيد الخيوطي الحربي
40 - عزيز حمدي محمد الحربي
41 - بدر عوض الظويط الحربي
42 - فيصل عبيد جديع العجمي
43 - عاصي فالح جديع الهاجري
44 - سعود عبدالله هلال الحميدي
45 - سلطان عيد مناور الخيوطي الحربي
46 - عبد الله جمال حمدي الحربي
47 - صالح سعد عماش الحربي
48 - مفرح عيد مناور الخيوطي الحربي
49 - عبد الرحمن جمال حمدي الحربي
50 - عبدالله نشمي عليان الحربي
51 - عايض غالب سمير المطيري
52 - احمد محياء دلاج العيباني
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

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