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إشهار جمعية التآخي للأعمال الإنسانية وأسماء الأعضاء المؤسسين

12/15/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا رقم (239) لسنة 2023 م بإشهار جمعية التآخي للأعمال الإنسانية، وجاء فيه:
مادة (1): تشهر جمعية التآخي للأعمال الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية التآخي للأعمال الإنسانية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتسجيل جمعية التآخي للأعمال الإنسانية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف إعانة الأسر المحتاجة والفقيرة والمتعففة داخل الكويت بتوفير مستلزمات الحياة الكريمة وتنفيذ المشاريع الموسمية كإفطار الصائم والأضاحي وزكاة الفطر وكفالة الحاج والمعتمر وكفالة الدعاة والإيتام والأرامل والطلبة ونشر الإسلام وإقامة حلقات تحفيظ القرآن وتقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية المناسبة وبكل أشكالها وإبراز الوجه الحضاري والخيري والإنساني للكويت والتعاون مع مؤسسات ومنتسبي العمل الخيري داخل وخارج الكويت، على أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.
والمؤسسون هم:
1 - أحمد عبدالحميد أحمد العوضي
2 - أحمد فهيد مقنع العازمي
3 - أحمد محمد عبدالله ملك
4 - إبراهيم محمد قبلان العريف
5 - تركي حمود إبراهيم السويلم
6 - حمد جلوي حمد العجمي
7 - خالد مبارك محمد القفيدي العازمي
8 - سلطان ادهام شويص علي
9 - عبدالرحمن فيصل الياقوت
10 - عبدالرحمن مزيد ناصر العازمي
11 - عبدالعزيز عمر رجب أمين
12 - عبدالعزيز محمد حمد الرشيدي
13 - عبدالله إبراهيم نصار الشمري
14 - عبدالله عبيد عايض عوض
15 - عبدالله هادي مقنع العازمي
16 - عبيد فهاد هادي العازمي
17 - علي عصام على النعماني
18 - علي محمد قبلان العريف
19 - عيسى على دخيل العنزي
20 - غدير محمد قبلان العريف
21 - فهاد هادي مقنع العازمي
22 - فهد بدر عبدالله المبايعي
23 - فهد شداد عياد العازمي
24 - فهد فهيد مقنع العازمي
25 - فوزي عايد نار السرحان
26 - فيصل محمد سمير الحربي
27 - محمد فهد هادي العازمي
28 - محمد هادي مقنع العازمي
29 - مرعب فهيد امنوخ العازمي
30 - مزيد فهيد مقنع العازمي
31 - مساعد هادي مقنع العازمي
32 - مشعل هادي مقنع العازمي
33 - مقبل مبارك سالم القحطاني
34 - ناصر سفر حمد المري
35 - ناصر فهيد مقنع العازمي
36 - نواف الهيلم جحيش العازمي
37 - نواف هادي مقنع العازمي
38 - هيف ناصر محمد الدوسري
39 - أحمد ابريم جازي العازمي
40 - خالد ابريم جازي العازمي
41 - سالم فالح بدر الوهف المطيري
42 - سعود ابريم جازي العازمي
43 - عادل مناحي الدماك
44 - عبدالعزيز ابريم جازي العازمي
45 - عبدالله جاسم الفيلكاوي
46 - عبدالله سعود علي العجمي
47 - عبد الوهاب عبيد دخيل العنزي
48 - علي ابريم جازي العازمي
49 - ماجد عاصي زعق السعيدي
50 - محمد ابريم جازي العازمي
51 - محمد ضحوي جازي العازمي
52 - موسى على دخيل العنزي
53 - ناصر حمد ناصر المري
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

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