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القوى العاملة إنجاز 5089 معاملة عبر منصة فخرنا لتوظيف العمالة الوطنية

12/15/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي عدد مكاتب العمالة المنزلية المسجلة لدى الهيئة بلغ 447 مكتبا وفق آخر إحصائية صادرة عن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بالهيئة خلال الشهر الماضي، حيث تم إلغاء 4 تراخيص وإصدار 7 تراخيص مزاولة مهنة جديدة بالإضافة إلى تجديد 35 ترخيص مزاولة مهنة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسجيل 329 شكوى ورفع الإيقاف عن 6 تراخيص وإيقاف 7 تراخيص.
على صعيد آخر، بينت الهيئة أن إجمالي المعاملات التي تم أنجزها عبر منصة «فخرنا» لتوظيف العمالة الوطنية عبر الموقع الإلكتروني بلغ 5089 معاملة للهيئة خلال الشهر الماضي منها 1099 معاملة استكمال مكافأة الخريجين، و45 استلام كلمة سر، إلى جانب 131 تأمين ضد البطالة، و228 فرصة وظيفية و607 المكافأة الاجتماعية للخريجين و22 معاملة بدل البحث عن عمل، و309 تظلمات مكافأة الخريجين، و46 عقد تأسيس، و1137 استفسارا عبر الموقع إلى جانب 1465 للتدقيق.

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