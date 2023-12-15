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حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة بالتعاون مع الصناديق الإنسانية القطرية

12/15/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) استكمالاً لمسيرة الجهود المبذولة للعمل الإغاثي وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، أرسلت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "الصناديق الإنسانية القطرية" 6 شاحنات
ممتلئة بالمساعدات الاغاثية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري وذلك في اطار الشراكة بين المؤسستين.
وتعد هذه الخطوة بداية لتعاون طويل الأمد بين الصناديق الإنسانية وحياة كريمة لدعم الاشقاء في فلسطين ودعماً وتضامناً مع القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر وصول شاحنات المساعدات الى غزة بالفعل حيث كانت محملة بالمواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة لأهالي غزة لميناء رفح البري.

منذ بدء الحرب لم تدخر مؤسسة حياة كريمة جهداً لتوفير كافة سبل الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال حملات التبرع بالدم بمشاركة متطوعي المؤسسة ومساهمات وتبرعات الشعب المصري وتجهيز قوافل الإغاثة تخطت الـ205 شاحنات، كما أطلقت مبادرة "من إنسان لإنسان" لتوعية الشباب والنشء والأطفال بالقضية الفلسطينية، بالإضافة لإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في تجهيز المساعدات الإنسانية لتوصيلها للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
يأتي هذا في إطار دور المؤسسة المجتمعي لتقديم المساعدات الإنسانية على كافة الأصعدة المحلية والدولية، الذي تسعى المؤسسة جاهدة لتقديمه ولاتزال تقدمه، كما يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وهو ما ظهر جليا في إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، كنوع من الدعم في أصعب الأوقات.



حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة (3)

حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة (4)

حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة (5)

حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة (6)

حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة (7)

حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة (8)

حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة (1)

حياة كريمة ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة (2)








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