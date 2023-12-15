استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى سامر أبو دقة خلال قصف مدرسة فى غزة

MENAFN - Youm7) أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى بقناة الجزيرة سامر أبو دقةخلال تغطيته القصف الإسرائيلى على مدرسة فرحانة فى خان يونسفى قطاع غزة.

يذكرأن، تعرض الصحفى الفلسطينى

وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة، لإصابة برصاص

قوات الاحتلال ، أثناء قيامه بواجبه وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأستشهد حوالى 88 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.وفيما يلى أسماء الصحفيين

1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحى

2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافى

3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون



4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ



5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل



6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة



7. الشهيد الصحفي/ محمد أبو رزق



8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار



9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر



10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب

11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب



12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب



13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك



14. الشهيد الصحفي/ هانى المدهون



15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار



16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة



17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادى حبيب



18. الشهيد الصحفي/ على نسمان



19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة



20. الشهيد الصحفي/ سميح النادى

21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة



22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة



23. الشهيد الصحفي/ محمد على

24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلى

25. الشهيد الصحفي/ محمد لبد



26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجى

27. الشهيد الصحفي/ رشدى السراج



28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسنى

29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبى

30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوى

31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادى

32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس



33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر



34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف



35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة



36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو

37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدى

38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار



39. الشهيد الصحفي/ نظمى النديم



40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس



41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر



42. الشهيد الصحفي/ محمد البيارى

43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب



44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغانى

45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب

46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة

47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة

48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع

49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة

50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر

51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا

52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش

53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة

54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش

55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية

56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف



57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض

58. الشهيد الصحفي/ سارى منصور

59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم

60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله

61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر

62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة

63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق

64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش

65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش

66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير

67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد

68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور

69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي

70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية

71. الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش

72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف

73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف

74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة

75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله

76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو

77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله

78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار

79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم

80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي

81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي

82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار

83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله

84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور

85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس

86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة

87. الصحفى عبد الكريم عودة



88.

الشهيدة الصحفية

حنان عياد



