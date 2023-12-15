جيش الاحتلال: مقتل 3 محتجزين فى قطاع غزة بنيران صديقة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن جيش الاحتلال قال إن هناك مقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران صديقة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.





وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







