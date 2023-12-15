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اليمن.. مسام يتلف 289 لغماً وعبوة ناسفة زرعها الحوثيين فى شبوة ومأرب

12/15/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Youm7) نفذ مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" اليوم /الجمعة/ فى "وادى ذهبا" بمديرية عين محافظة شبوة، عملية اتلاف وتفجير 289 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت من نزع تلك الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المتفجرة التى كانت قد زرعتها مليشيا الحوثى الإرهابية، خلال الشهر الماضى من مديرية حريب بمحافظة مأرب، ومديريتى عين وعسيلان بيحان بمحافظة شبوة.


وأوضح مدير البرنامج الوطنى للتعامل مع الألغام "يماك" العميد الركن أمين العقيلى أن الألغام والمقذوفات التى جرى إتلافها تنوعت بين 210 لغمًا مضادًا للدبابات، و30 لغمًا مضادًا للأفراد و42 قذيفة غير منفجرة، بالإضافة إلى 7 عبوات ناسفة.. مشيراً الى ان هذه العملية هى رقم 195 التى ينفذها مشروع "مسام" بنجاح، بهدف التخلص منها وضمان إنهاء خطرها على المدنيين.







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