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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب

12/15/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم السبعين، موقعة عشرات الشهداء ومئات المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.



وانقطعت الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت عن معظم مناطق قطاع غزة، وشهدت مناطق جنوب قطاع غزة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي.



واستشهد خمسة مواطنين على الأقل في غارة استهدفت عائلة العرجا شرق رفح، كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعبان قرب المشفى الكويتى وثالثا فى حى تل السلطان غرب المدينة ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.












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