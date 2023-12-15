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تفاصيل قتل الاحتلال الإسرائيلى 3 رهائن بالخطأ بمنطقة الشجاعية فى غزة

12/15/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Youm7) اعترفت قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب خطأ فادح، مؤكدة مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال فى منطقة الشجاعية.



وقع الحادث عندما حددت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الرهائن يمثلون تهديدًا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت.



وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلى بيانا قال فيه: "خلال عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ظهرت شبهة حول هويات المتوفين، وتم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين".



الرهينتان اللتان تم التعرف عليهما هما يوتام حاييم، الذي تم اختطافه من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر، وسامر تالالكا، الذي تم اختطافه من كيبوتس نير عام في نفس اليوم. وتم إخطار عائلة الرهينة الثالثة، وتم احترام طلبها عدم الكشف عن هويتها، كما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.



أعرب جيش الإحتلال الإسرائيلى عن أسفه العميق إزاء الحادث، وقدم تعازيه القلبية للعائلات المتضررة. وشدد جيش الدفاع الإسرائيلى على التزامه بالمهمة الوطنية المتمثلة في تحديد مكان الأفراد المفقودين وضمان العودة الآمنة لجميع الرهائن.












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