كانت ملكة جمال.. أب فلسطيني يودع ابنته بعد استشهادها فيديو وصور

MENAFN - Youm7) وثق أحد المصورين، لقطة إنسانية جديدة تضاف لسلسلة الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق المدنيين والأطفال في قطاع غزة من 7 أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الأطفال، وظهر في فيديو جديد أب فلسطيني وهو يبكي ويودع ابنته التي استشهدت جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع والذي لم يتوقف.

والتقطت الكاميرات رسالة الأب الفلسطيني لابنته الصغيرة التي استشهدت، قائلاً "كانت ملكة جمال، ما أحلاها، والله كانت تعد لي كوبا من القهوة"، وسط بكاء كل الحاضرين لتوديع الطفلة التي لم تتخط الثماني سنوات، لتكون شاهدة جديدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى بقناة الجزيرة سامر أبو دقة

خلال تغطيته القصف الإسرائيلى على مدرسة فرحانة فى خان يونس

فى قطاع غزة.



يذكرأن، تعرض الصحفى الفلسطينى

وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة، لإصابة برصاص

قوات الاحتلال ، أثناء قيامه بواجبه وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأستشهد حوالى 88 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.الاب الفلسطيني



